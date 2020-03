Xiaomi Mi Box S, il set top box con Google Assistant in offerta a 53 euro

Disponibile in prevendita lo Xiaomi Mi Box S, la nuova versione del set top box dell’azienda cinese, giunto ormai alla quarta generazione. Il nuovo dispositivo, considerato da molto come il miglior Android TV Box disponibile sul mercato, si può acquistare a 53 euro online.

Come già specificato in precedenza, la più grande aggiunta rispetto ai precedenti modelli è il telecomando incluso, che incorpora un pulsante per richiamare l’Assistente Google, un pulsante di scelta rapida di Netflix e pulsante Live TV in diretta.

Si tratta quindi di una versione smart del dispositivo conosciuto, di più facile gestione grazie all’Assistente Google integrato e che consente una migliore navigazione nella sua interfaccia.

Il dispositivo ha design familiare e caratteristiche molto simili alla versione precedente 2 GB di RAM, 8 GB di spazio di archiviazione, processore SoC quad-core Amlogic S905X e sistema operativo Android 8.1 Oreo.

Xiaomi Mi Box S può riprodurre contenuti HDR 4K fino a 60fps, e supporta anche Dolby DTS per l’audio ad alta definizione. Altre specifiche includono Bluetooth 4.2, una porta HDMI 2.0A, una porta di uscita audio e una porta USB 2.0.

Xiaomi Mi Box S si può ordinare al prezzo di 53 euro in versione internazionale e con presa Europea cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.