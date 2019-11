Xiaomi Mi Home, l’imbattibile e originale aspirapolvere robot a soli 200 euro

Disponibile online una succosa offerta per lo Xiaomi Mi Home, considerato da molti esperti fra i migliori (se non il migliore) aspirapolvere automatico nel rapporto qualità prezzo, ora offerto a soli 190 euro circa con coupon.

La caratteristica principale che rende questo dispositivo così apprezzato è la presenza di un apposito sensore laser (LDS, Laser Distance Sensor) sul dorso dello chassis, che si occuperà di mappare l’ambiente circostante con puntualità e precisione a 360 gradi fino a 1800 volte al secondo. Al lancio si trattò di un’interessante novità molto apprezzata per la precisione e le performance del dispositivo.

I tre processori interni del dispositivo tracciano poi i suoi movimenti in tempo reale, e l’algoritmo di Localizzazione Simultanea e Mappatura (SLAM) calcola il percorso più efficiente per la pulizia, che consente così di risparmiare tempo e di non passare mai più di una volta sullo stesso percorso.

Grazie a queste caratteristiche lo Xiaomi Mi Home è particolarmente rapido nel pulire la casa e la batteria interna da 5200 mAh garantisce fino a 2.5 ore di pulizia su una superficie di 250 mq.

Nella maggior parte delle occasioni dovrebbe bastare una sola carica ma, se il dispositivo non avesse portato a termine la sua pulizie, tornerà sulla sua base di ricarica per recuperare energia, per poi riprendere la sessione di pulizia laddove si era interrotto in precedenza.

Ovviamente come per la maggior parte dei dispositivi Xiaomi, il Mi Home rientra fra i dispositivi di domotica del brand cinese ed è utilizzabile con la app Mi Home, dalla quale gli utenti potranno visionare la mappatura della propria casa ed eventualmente lanciare una sessione di pulizia da remoto e visionarne i progressi dalla distanza.

L’applicazione consente anche di ottenere informazioni sullo stato di salute del dispositivo, ad esempio quando cambiare le spazzole o quanta autonomia è ancora presente prima della successiva ricarica.

Tecnicamente può vantare una potenza massima di 55W, una potenza di aspirazione di 1800pa, la capacità di superare ostacoli alti fino a 2 cm, paraurti in gomma da 2 mm, 4 sensori anti-caduta (per evitare le scale), sensori per i bordi a distanza 10 mm, spegnimento automatico e il già citato sensore di auto-ricarica, che gli consente un ritorno automatico alla base.

Lo Xiaomi Mi Home si acquista all’ottimo prezzo di 190 euro circa cliccando su questi link diretto e applicando il coupon GBXMSH03 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

