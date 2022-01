Xiaomi Mi Vacuum Cleaner, aspirapolvere wireless leggero e comodo a 100 €

Potente, leggero, comodo e in sconto. È l’aspirapolvere senza fili Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Lite che su Amazon oggi costa il 33% in meno del suo prezzo: 100 euro invece che 149,99.

Questo accessorio per la casa è l’ideale per chi ha necessità di avere un sistema flessibile per pulire la propria casa o anche la propria automobile. Il suo segno distintivo è la leggerezza unita alla capacità di offrirsi con varie configurazioni. Il corpo aspirante pesa solo 1,2 Kg e quindi può essere facilmente usato ad una sola mano consentendo di raggiungere punti anche difficili e di pulire superfici che altrimenti sarebbero complicate o iraggiungibili. Viene fornito per questo con due accessori: la lancia e la bocchetta a fessura che ha anche in aggiunta una mini spazzola. La spazzola della lancia è motorizzata e grazie alle due modalità di funzionamento (standard e profonda) consente di catturare tutte le particelle di sporco.

Molto lo fanno certamente il motore e il sistema di filtraggio del Xiaomi Mi Vacuum Cleaner. Con una potenza di aspirazione a 50 AW si ottiene un’alta velocità per un’aspirazione costante ed efficiente mentre per trattenere la polvere viene messo in atto un passaggio a tre fasi: il sistema ciclonico separa la polvere dall’aria, la polvere viene catturata e passata attraverso un filtro in cotone e poi un ulteriore filtro, mentre l’aria pulita viene espulsa all’esterno.

L’autonomia (fino a 45 minuti in modalità standard, sufficienti per un appartamento di medie/grandi dimensioni) viene ripristinata mediante un supporto salvaspazio che funziona sia per riporre lo Xiaomi Mi Vacuum Cleaner che per ricaricarlo. La ricarica completa della batteria da 2500 mAh richiede circa 5 ore, la rumorosità è di 75 decibel.

L’aspirapolvere Xiaomi Mi Vacuum Cleaner costa di listino 150 euro. Amazon lo vende oggi con il 33% di sconto a 100 euro.