Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro, ecco il monopattino che vi trasporta per 45 km

Xiaomi ha trasformato il suo scooter elettrico Miija in una vera e propria icona per quel che concerne i veicoli elettrici. Lo stesso produttore annuncia in queste ore la disponibilità del nuovo modello, simile al predecessore, ma con notevoli migliorie, tra le quali l’autonomia. Ecco tutte le novità su Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro.

Il nuovo Xiaomi Mijia Scooter elettrico Pro sarà venduto in Cina, e non si hanno notizie sulla possibilità che arrivi anche in Europa. Ad ogni modo, non sarà poi troppo difficile importarlo nel nostro paese, considerando che già adesso, i modelli precedenti risultano facilmente acquistabili su molti siti cinesi, tra i quali GearBest.

Il monopattino può arrivare ad una velocità di 25 km/h, o 15 km/h in modalità eco. Migliorata l’autonomia rispetto ai modelli precedenti: adesso in grado di trasportarvi fino a 45 km di distanza. Gode di protezione IP 54 e pesa circa 14.2 kg, con una batteria integrata da ben 18650 mAh, con potenza motore di 474Wh. La batteria sopporta fino a 500 cicli fino ad almeno il 70% della capacità, e si ricarica in circa 8-9 ore.

Propone un sistema di frenata E-ABS anti – bloccaggio, e può trasportare un peso fino a 100 kg. Ha un’altezza compresa tra i 120 e i 200 cm, e gode di un display a LED sul manubrio che fornisce le informazioni sulla marcia. Come facilmente intuibile, il principale cambiamento nel nuovo Xiaomi Mijia consiste nella sua batteria. Nel modello attuale è presenta una batteria da 280Wh, con un’autonomia fino a 30 chilometri. Nel modello Pro, invece, l’autonomia cresce del 50%, con possibilità di raggiungere una distanza di 45 chilometri.

Un altro cambiamento significativo è il design del manubrio. Il nuovo modello propone un piccolo display a LED, con un pulsante on/off proprio sotto lo schermo, che permette di ruotare le informazioni visibili, anche quando lo scooter è spento.

A livello estetico, Xiaomi Mijia Scooter Electric Pro sembra molto simile al predecessore, e rimane resistente alla polvere con certificazione IP54. Compresa luce frontale, luci di stop, e telaio pieghevole. Le ruote sono da 8, 1/2 pollici, dimensione standard presente anche nel modello precedente.

Il nuovo Xiaomi Mijia Scooter Electric Pro ha un prezzo ufficiale di 2.799 yuan, circa 369 euro. A titolo di confronto, ricordiamo che il modello precedente è attualmente a 349 euro in Italia.

Per il momento, il nuovo scooter Xiaomi sarà in vendita in Cina dal prossimo 18 febbraio. Nessuna informazione sulla release in altri paesi. Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Xiaomi.