Luminar 3 per Mac e PC in sconto di 20 euro ancora per pochissime ore

Luminar 3 è in promozione a soli 49 euro: ben 20 euro di sconto quindi, rispetto ai 69 euro di listino, per quello che è considerato un concreto concorrente di Lightroom e il vero erede di Aperture di Apple il cui sviluppo è stato purtroppo abbandonato nel 2014.

Si tratta della versione potenziata e allargata di Luminar 2018, App per il fotoritocco di cui abbiamo parlato lo scorso anno: nel dettaglio le differenze si incentrano tutte sulla presenza del database che, oltre a migliorare l’esperienza del Finder, permette di automatizzare alcuni operazioni molto comuni in ambito fotografico.

Luminar 3, di cui trovate un nostro lungo approfondimento in questo articolo, ha una novità rispetto alla versione precedente e riguarda principalmente le librerie: se prima Luminar era una applicazione per il fotoritocco pensata per una foto alla volta (oppure in batch, ma limitatamente a Preset), l’app ora permette di visualizzare una o più cartelle di immagini, editarne una alla volta nello stesso identico modo ma anche di copiare e sincronizzare l’editing tra più immagini molto facilmente.

E’ un passo avanti enorme per un prodotto che in pochissimo tempo si è ritagliato una parte importante nel mondo del fotoritocco, da quello amatoriale a quello professionale. Offre strumenti davvero potenti (alcuni molto sofisticati come quelli con Intelligenza artificiale) e la possibilità di usare sia i Luminar Looks (che aumentano la produttività) che i Livelli, con possibilità di ritocco a praticamente infinite.

Nato inizialmente come semplice plug-in per Photoshop o Lightroom, ora Luminar 3 è a tutti gli effetti un valido concorrente e con il database inizia a fare la voce grossa: vale la pena scommettere su un’app che promette faville, con ampi margini di crescita ma su basi più che solide.

Come dicevamo, ancora per qualche ora (fino alle 12 del 19 Febbraio) Luminar 3 si può comprare in sconto a 49 euro, con un risparmio di 20 euro (circa il 30%) sul prezzo originale. Acquistarlo adesso ha ancora più senso visto che, a breve, dovrebbe arrivare anche la traduzione italiana del software promessa qualche settimana addietro.