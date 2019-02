Gocomma, la console stile Game Boy con oltre 400 classici dei videogiochi a 13 euro

Se siete tra i tanti nostalgici del Game Boy c’è la console che fa al caso vostro e vi permette di rivivere 400 classici vecchia scuola, ad un prezzo davvero ridicolo: solo 13 euro. Si chiama Gocomma, da noi recensita a questo indirizzo nella versione con quasi 170 giochi: l’offerta si migliora, e la console ne include adesso 400.

La console offre un design che riporta alla memoria il classico Game Boy, ma non presenta cartucce da intercambiare, perché include in memoria 400 tra i titoli arcade e retrò più famosi. Non presenta vano batterie, ma ne include una al litio ricaricabile anche con una powerbank.

La console è estremamente portabile, come facilmente immaginabile, pesa poco più di 100 grammi e ha misure davvero contenute, risultando dunque compatta e maneggevole, pari a 11.5 x 7.8 x 2 centimetri.

La scocca è realizzata interamente in plastica ed è costituita principalmente da due parti che sono tenute insieme da 6 piccole viti a croce: luna costruzione molto semplice e quindi di facile riparazione, ove servisse.

Nella nostra recensione abbiamo sottolineato come i giochi scorrano fluidi e la pulsantiera di controllo garantiscano una risposta molto buona ed una corsa sufficientemente lunga per prevenire eventuali pressioni accidentali. Il volume si regola attraverso la rotazione di una rotella laterale ma, come accennato, sono due le caratteristiche più interessati e si trovano entrambe sul bordo superiore della console.

Gocomma con 400 giochi è disponibile su GearBest nelle colorazioni nera, bianca, blu e rosso. Si acquista direttamente a questo indirizzo.