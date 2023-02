Xiaomi Mijia Vacuum 2, l’aspirapolvere verticale che passa anche lo straccio

Pensate: in un sol colpo potete aspirare tutto lo sporco sul pavimento e passare lo straccio. Non è una magia ma la reale capacità di Xiaomi Mijia Vacuum 2, un aspirapolvere verticale con panno incorporato che al momento potete comprare con uno sconto veramente importante.

Esteticamente è come tantissimi altri aspirapolvere verticali che trovate in commercio. C’è un serbatoio, in questo caso da 0,5 litri, dentro il quale finisce tutta la polvere e lo sporco aspirato dallo strumento. Ha una potenza di 460 Watt, quindi è abbastanza potente da tirar su anche i peli di animale e lo sporco più ostinato, ed ha una batteria da 2.500 mAh che promette fino a 60 minuti di autonomia con una sola carica.

Ce ne vogliono poi tre ore e mezza per ricaricarla completamente, e complessivamente è piuttosto maneggevole perché pesa intorno ai 3,5 chilogrammi. Anche qui, come in altri prodotti di Xiaomi, c’è un filtro HEPA che è in grado di catturare il 99,97% della polvere e degli allergeni, andando così a promettere una pulizia davvero profonda.

Ma la sua particolarità come dicevamo è un’altra: quasi unico nel suo genere, presenta un gancio sul lato opposto della spazzola principale, quella per i pavimenti, sul quale si può fissare il mop: al suo interno vi si pone un panno bagnato che va ad aggiungere un’ulteriore passata, andando così a raccogliere lo sporco e la polvere più sottile che eventualmente resta sul pavimento, in modo tale che con una sola passata si riesce ad aspirare e pulire con efficacia qualsiasi pavimento.

La promozione

Xiaomi Mijia Vacuum 2 costa 479,99 € ma al momento è attivo uno sconto del 61% che vi permette di risparmiare quasi 290 €, col risultato che lo pagate soltanto 191,99 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.