Uber supporterà CarPlay nell’app per autisti

Gli autisti Uber avranno presto l’agevole supporto del Carplay di Apple: l’app Driver, utilizzata per l’appunto dai conducenti di questo servizio, è stata recentemente aggiornata proprio per introdurre questa compatibilità che, stando alle ultime notizie, sarà disponibile per tutti i tassisti Uber degli Stati Uniti entro fine mese.

Come quella dell’iPhone, la versione CarPlay dell’app mette a disposizione degli autisti del servizio la mappa che segnala le aree a tariffazione elevata, il sistema di navigazione turn-by-turn, il pannello per visualizzare e accettare i viaggi, il tasto per l’aggiunta delle corse alla coda e l’accesso a tutta una serie di opzioni, come quella con cui vedere se il proprio stato è impostato su online o su offline.

Perché è importante

L’accesso alla piattaforma dal più grande schermo dell’automobile è sicuramente un vantaggio, soprattutto per un servizio come questo che fa del veicolo il suo stesso centro di attività. Per di più è una gradita aggiunta per tutti quelli che in precedenza utilizzavano molto l’app per Apple Watch, che è stata abbandonata da Uber esattamente un anno fa.

Il sistema per la revisione delle app per CarPlay è molto rigido: Apple infatti prima di approvarle le scandaglia a lungo proprio per decidere quali operazioni sono consentite durante la guida e quali invece no. Nel caso di Uber, il fatto che l’aggiornamento sia arrivato ci dimostra che il sistema progettato per guidare i conducenti verso le persone che hanno richiesto un passaggio tramite la piattaforma è stato accettato.

In base a quanto si apprende Apple avrebbe recentemente inviato una mail ai conducenti Uber per informarli dell’aggiornamento che, salvo sorprese, sarà disponibile per tutti quelli che risiedono negli Stati Uniti entro marzo 2023.

Come usare Uber su CarPlay

Da quel momento i tassisti Uber non dovranno più prendere in mano l’iPhone ma potranno accettare nuove corse e navigare con la mappa direttamente dallo schermo del CarPlay. Dovranno soltanto preparare prima il dispositivo aprendo l’app Driver su iPhone o iPad e toccare su “Vai” per andare online: a quel punto sarà sufficiente collegare il telefono al veicolo (via cavo o senza fili, dove disponibile), quindi aprire il CarPlay e il gioco è fatto.

Di recente Uber si è alleata con i produttori di veicoli elettrici per consegne e ridesharing. Lo sapevate? con Uber Eats Live Mobile Ordering è possibile farsi consegnare il cibo ai concerti.