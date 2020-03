Xiaomi Mijia WXKG01LM, il telecomando dalle mille funzioni in offerta a poco più di 10 euro

Mijia è un punto di riferimento per quanti intendessero creare una casa smart. Sono tante le periferiche del brand che trasformano il proprio ambiente domestico in uno totalmente smart. Oggi in offerta il telecomando multifunzionale Mijia WXKG01LM, che si acquista a 10,34 euro direttamente da qui.

Mijia WXKG01LM è un piccolo tasto, che può interfacciarsi con numerose periferiche smart dell’universo Mijia. Noi lo abbiamo recensito insieme al kit Smart Socket Set, e per il corretto funzionamento ha necessità di un hub centrale, con il quale collegarsi. Utilizza tecnologia di connessione Zigbee, e al suo interno arriva a casa con una batteria CR2032, che assicura certamente parecchi mesi, se non anni, di utilizzo.

Al di là delle caratteristiche estetiche, che propongono una forma minimale ed elegante, per una dimensione davvero piccola, facile da spostare o piazzare in casa, è la varietà di usi che se ne può fare a renderla una periferica immancabile all’interno di una casa smart.

Si tratta di un piccolo bottone, con possibilità di un piccolo click meccanico a corsa media. A seconda dei diversi click, singolo, doppio o prolungato, permette, ad esempio, di attivare la modalità Sicurezza all’interno di un kit di allarme, oppure semplicemente di accendere e spegnere una luce compatibile, o perché no di attivare la luce notturna dell’hub, o ancora cambiare il colore della lampada da notte RGB o accendere l’aspirapolvere robot.

Può fungere anche da campanello, permettendo di attivare sirene, o segnali acustici dall’hub o da altre periferiche compatibili.

Pesa appena 20 grammi, quindi facile da mettere in tasca, con dimensioni di 5,00 x 5,00 x 1,30 cm.

Al momento si acquista in offerta lampo a 10,34 euro, direttamente da qui.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.