Xiaomi porta Mi Watch in Italia, a 99 euro per le prime 24 ore

Xiaomi annuncia finalmente l’arrivo sul mercato italiano di Mi Watch, il primo modello di smartwatch del brand, che coniuga minimalismo estetico a funzionalità fitness, con 117 diverse modalità di esercizio tracciare, funzioni e programmi dedicati alle diverse discipline.

Mi Watch ha un display ad alta risoluzione, chip GPS di fascia alta e una batteria a lunga durata. Il tutto, ovviamente, racchiuso nel classico stile essenziale e in design compatto, caratteristiche che lo rendono perfetto per essere indossato nel quotidiano.

A partire dalla mezzanotte di domani, venerdì 15 gennaio, Mi Watch sarà disponibile in Italia anche su Amazon in tre diverse colorazioni: Beige, Black e Navy Blue, al prezzo di 129,99 euro, ma per le prime 24 ore, avrà il prezzo lancio di 99,99 euro.

A livello di specifiche tecniche, Mi Watch è dotato di un display AMOLED da 1,39 pollici e di un tasto sport sul lato, che fornisce accesso istantaneo a 117 modalità di esercizio. Per il controllo della salute, è dotato di sei diversi sensori e GPS che offrono i parametri chiave come la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue e i dati ambientali come la pressione dell’aria.

Il dispositivo assicura, dopo due ore di ricarica, un’autonomia della batteria pari a 16 giorni. Inoltre, Mi Watch supporta una serie di funzioni tra cui oltre 100 diversi stili di visualizzazione, una modalità di funzione remota della fotocamera, emoji native sulle notifiche, controllo vocale e altro ancora.

Per acquistarlo sarà sufficiente recarsi su Amazon a partire da domani 14 Gennaio, dove per 24 ore costerà appena 99,99 euro.

