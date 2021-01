Apple vuole portare le app Musica e Podcast sul Microsoft Store

Apple sta lavorando per portare le app Musica e Podcast sul Microsoft Store. A riferirlo è il sito 9to5Mac citando non meglio precisate sue fonti. La Casa di Cupertino starebbe testando le due app in questione per la piattaforma di Microsoft con beta distribuite al momento come private.

Nel 2020 Apple aveva pubblicato un annuncio per la ricerca di sviluppatori con l’obiettivo di “creare la prossima generazione di app multimediali per Windows”, una decisione che lo scorso anno ha portato ad esempio l’app Apple TV su Xbox. Le nuove app Podcast e Musica per la piattaforma Microsoft sono probabilmente sviluppate dallo stesso team di Apple che ha lavorato all’app Apple TV.

Non è chiaro se le app di Apple saranno disponibili su PC o esclusivamente su Xbox, alla stregua di quanto già fatto con l’app Apple TV. È ad ogni modo facile supporre che le app in questione saranno disponibili anche per PC dal momento che lo sviluppo di iTunes nel 2019 è stato fermato con il rilascio di macOS Catalina. Apple offre ancora iTunes per Windows ma questa versione non è aggiornata con nuove funzionalità da tempo e l’accesso ad Apple Music e ai Podcast sulla piattaforma Apple mediante iTunes non è propriamente il massimo della comodità.

Nell’annuncio del 2019 di Apple per la ricerca di sviluppatori per lavorare alle versioni Windows di alcune app, la Casa di Cupertino aveva evidenziato che il posto di lavoro richiedeva esperienza con la Universal Windows Platform (UWP), uno dei modi per creare applicazioni client per Windows e che permette di usare le API denominate WinRT per offrire funzionalità avanzate di interfaccia utente e asincrone, ideali per i dispositivi connessi a Internet.

Segnali del potenziale arrivo di nuove app di Apple per la piattaforma Microsoft erano emersi già in passato. Apple TV+ è disponibile su diverse piattaforme smart comprese quelle delle TV Samsung ed LG e su Fire TV di Amazon; lo stesso potrebbe accadere con altri servizi che prima erano integrati in iTunes.