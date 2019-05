Xiaomi Redmi Airdots, le cuffie auricolari super low cost di Xiaomi in offerta a 23 euro

Altra offerta imperdibile per le Xiaomi Redmi Airdots, le cuffie auricolari true wireless low cost del brand cinese, questa volta disponibili al prezzo di soli 23 euro circa con spedizione gratuita in Italia.

Per chi fino ad oggi avessi vissuto sotto una pietra, ricordiamo le caratteristiche principali delle Xiaomi Redmi Airdots: si tratta del primo modello di cuffie auricolari true wireless del marchio cinese, il modello dal prezzo più competitivo al momento sul mercato.

Sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.0 per una miglior connessione più rapida e stabile fra i due auricolari; includono due driver da 7.2mm con tecnologia DSP di riduzione del rumore attiva, per un audio qualitativamente migliore e grazie alla loro leggerezza ed i comandi touch sulla scocca, sono particolarmente indicati per le attività sportive.

Includono una batteria da 40 mAh che garantisce fino a 4 ore di ascolto continuato, dopodiché basterà inserirle nella custodia di ricarica che, con la sua batteria da 300 mAh integrata permetterà in totale di utilizzare le Xiaomi Redmi Airdots per 12 ore circa.

Come detto l’offerta è particolarmente succosa: la Xiaomi Redmi Airdots si acquistano a circa 23 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita per l’Italia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.