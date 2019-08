Citroën 19_19 è l’auto concept 100% elettrica a forma di capsula trasparente

Negli scorsi giorni al mitico sito di La Ferté-Vidame, si è svolto il “Raduno del Secolo”, momento clou per festeggiare i cento anni di Citroën. La location dove si è svolto il “Raduno del Secolo” ha un significato particolare: si tratta del sito de La Ferté-Vidame, il più segreto tra i luoghi segreti di Citroën, un luogo simbolico perché dal 1938 è il centro delle prove del marchio, che include una pista all’interno di un parco chiuso. È proprio su questa pista che, ad esempio si svolsero i primi test dei prototipi della leggendaria 2 CV.

L’esposizione partiva dalle origini per evidenziare la storia della costruttore, la sua gamma attuale e la sua visione della mobilità del futuro, rappresentata da due nuove concept car: Ami One Concept e 19_19 Concept.

Citroën 19_19 Concept è una vettura decisamente fuori dagli schemi e dai tradizionali codici automobilistici, una visione della mobilità volutamente non convenzionale, rivolta al futuro. Oggetto aerodinamico e tecnologico dalla forma di una capsula trasparente sospesa su innovative ruote di grandi dimensioni. Con le sue proporzioni totalmente inedite nel mondo dell’auto, ispirata al mondo dell’aeronautica e a quello dell’interior design, 19_19 concept è immediatamente riconoscibile, per le forme affusolate ed essenziali, i dettagli tecnologici, i vari livelli di lettura.

La tecnologia di guida autonoma offre al conducente la possibilità di delegare totalmente la guida al veicolo. Un Personal Assistant, con intelligenza artificiale, integrato nel cruscotto, prende il controllo del veicolo nelle fasi di guida autonoma e interagisce con i passeggeri. L’alimentazione è 100% elettrica, riduce l’impatto ambientale, amplifica il comfort a bordo con l’assenza di rumori e vibrazioni e, offre autonomia che può arrivare fino a 800 km, rendendo il veicolo “compatibile” anche con i lunghi viaggi.

Con le batterie da 100 kWh, la trazione a quattro ruote motrici, combina due motori elettrici (uno anteriore e uno posteriore) e sviluppa una coppia di 800 Nm, per una potenza totale di 340 kW e un’autonomia di movimento totale.

La seconda Concept Car presentata nell’anno del centenario, anche questa esposta al Raduno del Secolo, è Ami One Concept, la visione di Citroën della mobilità urbana per tutti. Anche in questo caso si tratta di un veicolo 100% elettrico, che pone il digitale al centro di una nuova esperienza di mobilità urbana.

Questo concept rappresenta la visione della libertà in città “by Citroën” che offre libertà di utilizzo (si guida senza patente e consente un utilizzo personalizzato da 5 minuti a 5 anni), libertà di movimento (accesso al centro città con una soluzione di mobilità 100% elettrica, ultra compatta e agile, che permette a due persone di spostarsi liberamente, all’interno di un mezzo intuitivo e connesso), con un design deciso, audace e colorato, una progettazione simmetrica ingegnosa, per muoversi in città con stile e comfort.

