Xiaomi Redmi Note 13 al minimo su Amazon, meno di 170 euro

I numeri non sono tutto, ma 338 milioni di smartphone venduti nei primi 10 anni di storia della famiglia Redmi Note di Xiaomi ne confermano il successo planetario: il traguardo è celebrato a inizio 2024 con il lancio della nuova famiglia Redmi Note 13 e 13 Pro composta da ben cinque modelli: il top di gamma Redmi Note 13 Pro+ 5G, Note 13 Pro 5G e Note 13 Pro a cui si affiancano i modelli meno costosi Redmi Note 13 5G e Note 13. Il modello più economico è in super offerta su Amazon, solo 169,99 euro.

E’ sicuramente il terminale da preferire per gli utenti disposti ad accettare specifiche leggermente meno spinte, senza rinunciare alla qualità del brand. Redmi Note 13 mette a disposizione fotocamera principale da 108 MP e ampio schermo AMOLED da 6,67” con risoluzione FHD+ e aggiornamento fino a 120Hz.

Gode anche di certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e schizzi d’acqua. Sotto al cofano, Redmi Note 13 propone il chip Snapdragon 685 costruito con processo a 6 nanometri.

Quanto al settore ricarica e batteria, il dispositivo non rinuncia ad una generosa batteria da 5.000 mAh con ricarica fino a 33W e alimentatore incluso nella confezione. Questi dati si traducono in una ricarica molto veloce: solo 70 minuti per portare il dispositivo da 0 a 100.

Il terminale, sebbene si tratti di un dispositivo economico, non rinuncia all’eleganza estetica che comunque contraddistingue tutti i terminali Xiaomi della linea Redmi.

Su Amazon solitamente ha un costo di 199 euro, ma al momento si acquista in sconto a 169,99 euro, cliccando direttamente a questo indirizzo.

