In super offerta Xiaomi Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro, si parte da 183,59 euro

Ufficiali dallo scorso agosto, disponibile anche per il mercato italiano, Redmi Note 8 e Redmi Note 8 Pro, sono tra i medio gamma che più vi consigliamo di acquistare, perché ad un prezzo davvero piccolo offrono qualità considerevoli, che nulla hanno da invidiare ai top di gamma. Grazie alla promo in corso, si acquistano a partire da poco più di 180 euro.

Redmi Note 8

Note 8 dispositivo dotato di ampio display, da 6,3 pollici, con cornici particolarmente ottimizzate, tanto da restituire un rapporto corpo schermo del 90%. Impiega tecnologia IP e non rinuncia ad una una risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel, accompagnato dalla certificazione TÜV che assicura qualità dell’immagine riducendo al minimo il rischio di danneggiare la vista. Il Touch ID è posizionato sulla parte posteriore, ma quello che impressiona è il modulo fotografico posteriore.

Il terminale propone un sensore principale da 48 MP, praticamente impossibile da trovare su uno smartphone così economico, accompagnato da un obiettivo grandangolare da 120º da 8 MP, a da un sensore con modalità macro 2 MP.

Processore Snapdragon 665 e supporto alla carica veloce a 18 W per la batteria da 4.000 mAh non chiudono il cerchio delle caratteristiche di qualità, dato che ancora possiamo elencare jack da 3,5 mm per cuffie e auricolari, accompagnato da una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati.

Redmi Note 8 Pro

Più potente rispetto al fratello gemello il modello Pro. In questo caso spicca il display da 6.53 pollici con aspect ratio di 19.5:9 con risoluzione FHD+ e una finitura 3D. A livello multimediale spicca ancor di più, grazie ad un sensore Samsung da ben 64 MP che permette scatti con risoluzione di ben 9.248 x 6.936 pixel.

Anche su Redmi Note 8 Pro è presente un obiettivo grandangolare da 120° con sensore da 8 MP, un obiettivo macro con sensore da 2 MP infine un sensore da 2 MP per rilevare la profondità. La fotocamera selfie è nascosta nella tacca frontale e offre un sensore da 20 MP con funzionalità AI e opzioni di riconoscimento delle scene.

A far muovere il dispositivo un processore Helio G90T di Mediatek, affiancato da 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria, con la batteria da 4.500 mAh e supporto alla carica veloce 18 W.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.