Xiaomi S300, il rasoio elettrico impermeabile scontato del 73%

Se dovete cambiare il vecchio rasoio elettrico o se siete al primo acquisto, potete approfittare dell’offerta attualmente in corso sullo Xiaomi S300, un modello moderno e potente che si dimostra valido sotto diversi aspetti.

Innanzitutto è impermeabile: la certificazione IPX7 ci assicura infatti di poterlo usare sotto la doccia o anche solo semplicemente posizionarlo sotto il getto dell’acqua corrente per pulire le singole parti e rimuovere facilmente i peli appena tagliati.

Usa tre testine rotanti con oscillazione indipendente su quattro direzioni e promette una rasatura rapida e senza dolori. Usa infatti due lame: una principale costruita in acciaio giapponese JFE che si occupa del taglio, una secondaria in acciaio svedese SANDVIK che invece è impiegata per il sollevamento del pelo, così da non strappare i peli della barba che generalmente possono impigliarsi tra le lame di modelli più economici.

Lungo 15 centimetri e con una base del diametro di 6 centimetri, incorpora una batteria ricaricabile tramite USB-C che promette fino a due mesi di autonomia con una sola carica, c’è un pulsante per il blocco dell’accensione accidentale, prevenendo così malfunzionamenti quando lo si trasporta in borsa; e infine c’è lo spegnimento automatico dopo un tot di minuti di inattività, così da risparmiare preziosa energia se ci si dimentica di spegnerlo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 60 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 73% andando a spendere soltanto 15,94 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.