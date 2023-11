Apple lavora a iOS 17.1.1 per risolvere diversi bug

Apple ha in cantiere l’aggiornamento a iOS 17.1.1. Lo riferisce il sito statunitense Macrumors indicando che alcuni dispositivi con questa versione di iOS sono stati individuati tra i log di analytics del sito.

È molto probabile che iOS 17.1.1 risolverà alcuni bug, non risolti dall’update a iOS 17.1. Tra le problematiche da risolvere, un bug che si presenta agli utenti di iPhone 15 che usano il vano per la ricarica wireless dei veicoli BMW e Toyota (Apple ha riferito che la questione sarà risolta con un aggiornamento).

C’è anche un problema lamentato da alcuni utenti che riferiscono di iPhone che si riavviano di notte senza motivo apparente: ne abbiamo parlato in questo articolo. Altro bug da risolvere riguarda il trasferimento con AirDrop via internet: quando entrambi gli utenti coinvolti nell’operazione hanno effettuato login su iCloud, il trasferimento continua via internet in modo sicuro e riservato, e senza perdere qualità.

Altri bug sono stati risolti da quello che sarà il futuro aggiornamento a iOS 17.2, ora già nelle mani degli sviluppatori e dei beta tester, in ogni caso Apple potrebbe rilasciare prima l’update a iOS 17.1.1, soprattutto se i bug da risolvere sono urgenti.

Le nuove funzioni software di iOS 17 sono disponibili per tutti come aggiornamento software gratuito per gli iPhone Xs e successivi.

Anche iPadOS 17 è disponibile come aggiornamento software gratuito per iPad (6a generazione e successivi), iPad mini (5a generazione e successivi), iPad Air (3a generazione e successivi), iPad Pro da 12,9 pollici (2a generazione e successivi), iPad Pro da 10,5 pollici e iPad Pro da 11 pollici (1a generazione e successivi).

Per tutte le novità di iOS 17 vi rimandiamo a questo articolo; per le novità di iPadOS vi rimandiamo qui. A settembre Apple ja introdotto i nuovi modelli iPhone 15 e 15 Plus, qui la recensione, e i modelli top iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: tutto nella recensione di macitynet.