Xiaomi supera Apple negli indossabili prima di Apple Watch 7

Un rapporto di mercato afferma che Xiaomi ha superato Apple nel mercato degli indossabili, quindi smartwatch ma anche bracciali smart, durante il secondo trimestre dell’anno, anche se di pochissimo. Questo ha definito, per il periodo di riferimento, il seguente podio: Xiaomi primo, seguito da Apple, davanti a Huawei e Fitbit, con Samsung all’ultimo posto per completare la classifica dei 5 costruttori top al mondo.

Il rapporto mostra che Xiaomi ha spedito 8 milioni di smartwatch, inclusi i bracciali smart economici, durante il secondo trimestre, contro 7,9 milioni di orologi Apple. Il tempismo è chiaramente un fattore determinante in questa particolare classifica, con Canalys che rileva come Xiaomi abbia lanciato un nuovo modello durante il trimestre di riferimento, mentre i fan di Apple Watch attendono il lancio della Serie 7 previsto entro la fine di questo mese e, dunque, hanno desistito dall’acquistare il modello attuale.

Xiaomi ha superato Apple diventando il fornitore di band indossabili con più vendite all’attivo per il secondo trimestre del 2021. Le prestazioni di Xiaomi sono state rafforzate dal lancio della Mi Smart Band 6, nonostante l’India, una delle roccaforti di Xiaomi, non figuri nell’elenco di lancio globale iniziale.

Tuttavia, se si separano le band fitness di base, ci si accorge come la classifica Canalys cambi radicalmente. In questo settore Apple continua a guidare il mercato, con una quota del 31,1%, senza che nessun altro marchio riesca neppure ad avvicinarsi.

Il vantaggio di Apple è probabilmente dovuto in parte alla sua attenzione alle funzionalità sanitarie, come il monitoraggio ECG.

È fondamentale che i fornitori investano in sensori sanitari di nuova generazione e sviluppino algoritmi e soluzioni interne non solo per tracciare biomarcatori vitali, ma anche per garantire una buona accuratezza e affidabilità. I fornitori dovrebbero concentrarsi sul fornire agli utenti approfondimenti sulle tendenze della salute che coinvolgono i dati raccolti in un periodo di tempo più lungo, in modo che possano capire come i loro stili di vita influenzano il loro benessere