TrenDevice presenta Validato, il marketplace dell’usato certificato. Zero commissioni al lancio

TrenDevice presenta Validato.it: l’innovativo marketplace dedicato alla compravendita di Device usati. Validato.it è l’alternativa che avete sempre cercato per restate al riparo dai rischi che solitamente si corrono vendendo e acquistando nei comuni siti di annunci online.

Su Validato.it potete mettere in vendita il vostro usato hi-tech in modo facile, veloce, senza nessuna commissione e al prezzo che decidete voi. Per chi acquista invece, su Validato.it sono presenti annunci di iPhone usati, iPad usati, Mac usati e Samsung usati, corredati di foto reali del prodotto, la descrizione delle specifiche tecniche, le caratteristiche estetiche e di funzionamento dove vengono segnalati direttamente dal venditore gli eventuali difetti estetici e malfunzionamenti tecnici. Non dovrete temere rischi perché Validato.it sarà il garante del vostro acquisto e trasferirà la somma da voi pagata al venditore solo dopo che avrete ricevuto il Device, e non solo: avrete sempre l’assistenza pre e post vendita e la possibilità di Validare il Device, un servizio innovativo che consiste nell’ispezione e nel test del Device, a cura dei nostri tecnici e prima di riceverlo, per avere la certezza che ciò che state acquistando corrisponda con quanto dichiarato dal venditore nell’annuncio, con in aggiunta la garanzia di 3 mesi.

Come vendere su Validato.it: vendere su Validato.it non costa niente, in occasione del lancio del sito le commissioni di vendita sono pari a 0€. Create il vostro annuncio in pochi click collegandovi a questa pagina inserendo le caratteristiche del Device che volete vendere, le fotografie e impostando il prezzo, oltre naturalmente ai vostri contatti di riferimento in modo da ricevere una notifica non appena il vostro Device verrà venduto con le istruzioni per la spedizione.

L’acquirente del vostro Device avrà una doppia scelta: Acquisto con Spedizione Diretta o con Validazione. Nel caso in cui il compratore acquisti con Spedizione Diretta, sarete voi ad occuparvi della spedizione senza costi a vostro carico entro 3 giorni dalla notifica di avvenuta vendita.

Se invece il compratore richiederà la Validazione ritireremo gratuitamente il vostro dispositivo e prima di consegnarlo all’acquirente lo esamineremo e testeremo convalidandone le caratteristiche e offrendo quindi al compratore la massima garanzia su ciò che ha acquistato. Ricordate che, in occasione del lancio del portale, anche le commissioni di vendita sono pari a 0€.

Come acquistare su Validato.it: acquistare l’usato hi-tech su Validato.it è sicuro, senza commissioni e conveniente con un risparmio fino al 60% rispetto al nuovo. Tutti noi sappiamo che spesso, sui comuni siti di annunci, è facile correre rischi a causa di venditori poco affidabili e fraudolenti. Validato.it invece sarà il Garante del vostro acquisto perché trasferirà la somma da voi pagata al venditore solo dopo che avrete ricevuto il Device. A voi la scelta di acquisto in due modalità: gratuitamente con Spedizione Diretta oppure con Validazione in offerta promo a 9,90€.

Nel caso di acquisto con Spedizione Diretta riceverete il Device direttamente dal venditore, riducendo i rischi perché ogni annuncio è stato preventivamente verificato e approvato da Validato.it, sia le foto che le descrizioni. Il pagamento avviene in tutta sicurezza direttamente online con carta di credito o PayPal. Validato.it sarà il garante del vostro acquisto e trasferirà la somma da voi pagata al venditore solo dopo che avrete ricevuto il Device. Avrete sempre l’assistenza pre e post vendita per garantirvi un’esperienza d’acquisto eccellente. Acquistare con Spedizione Diretta è anche conveniente: per il periodo di lancio le commissioni applicate sono pari a 0€.

Nel caso di acquisto con Validazione, in offerta promo a soli 9,90€, oltre agli stessi vantaggi della Spedizione Diretta, il Device che riceverete sarà prima ispezionato e testato accuratamente dai nostri tecnici per avere la certezza che ciò che avrete acquistato corrisponda con quanto dichiarato dal Venditore nell’annuncio. Ed inoltre avrete la Garanzia di 3 mesi, l’imballo e la spedizione a cura di Validato.it.

Validato.it è l’evoluzione dei siti di annunci: certificazione dei prodotti, affidabilità delle transazioni, garanzia, assistenza post vendita e un risparmio fino al 60% rispetto al nuovo.

TrenDevice S.p.A. è una società quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta, reinmettendoli sul mercato con garanzia di 12 mesi e prezzi fino al 30% più vantaggiosi rispetto al nuovo. Sono già oltre 80.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato anche come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile, green e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.