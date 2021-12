Xiaomi ULlife IK8 appende musica e karaoke al collo

C’è un gadget che non può mancare nell’arsenale del fanatico tecnologico, specialmente se si tratta di un appassionato di karaoke: è Xiaomi ULlife IK8, una combinazione di altoparlante e microfono progettati appositamente per rendere questo tipo di intrattenimento musicale estremamente pratico e versatile.

La particolarità dell’altoparlante risiede nella possibilità di separarlo a metà: dalla forma cilindrica può passare infatti a quella di un tubo sezionato perfettamente al centro, presentando quindi un lato piatto da una parte e uno curvo dall’altra. In questo modo la maniglia flessibile, che in posizione di altoparlante “chiuso” funge anche da supporto per tenerlo sollevato rispetto al piano di appoggio, si trasforma in una corda per permettere alle due parti separate di penzolare ai lati del collo, facendo in modo che lo speaker venga indossato come una sorta di collana.

A questo punto è possibile spostarsi all’interno di una stanza e ascoltare la propria voce amplificata attraverso il microfono a gelato incluso nella dotazione, magari riproducendo in sottofondo la canzone preferita inviandola all’altoparlante dallo smartphone tramite Bluetooth. Questo senza mai allontanarsi fisicamente dallo speaker perché si trova perennemente appeso al collo. Ma come dicevamo le due metà si possono anche unire per formare uno speaker dall’aspetto tradizionale che si può tenere sia in mano attraverso la maniglia sia appoggiandolo su un tavolo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la scheda informativa dice poco e niente: le dimensioni dell’altoparlante sono di 13,2 centimetri di altezza e 11 di diametro (quando chiuso), dentro c’è una batteria da 5.200 mAh che si ricarica a 2 A e due driver da 53 mm che erogano 8 Watt ciascuno; il microfono invece è lungo 15 centimetri, 7,6 di diametro e dentro c’è una batteria ricaricabile da 1.000 mAh.

Se comunque l’idea vi piace, potete comprare questo kit online a 138,72 euro.

