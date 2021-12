Nokia XR20 resiste a tutto ed è a misura di sportivo

Nokia XR20 di HMD Global è lo smartphone da prendere in considerazione per chi cerca un Android resistente per superare indenne cadute e incidenti che possono capitare nella vita di tutti i giorni, oppure per accompagnare l’utente negli sport anche quelli estremi all’aperto.

La costruzione robusta e resistente è confermata dalla certificazione allo standard militare MIL-STD-810H, quindi resistente alle cadute fino a 1,5m e protezione dall’acqua fino a 30 minuti. In ogni caso il costruttore HMD Global assicura che questo terminale è in grado di sopravvivere senza problemi a cause da una altezza fino a 1,8m ed è in grado si superar indenne fino a 1 ora sott’acqua.

Per rendere resistente anche il vetro che protegge lo schermo LCD da 6,67”, uno dei punti più deboli degli smartphone moderni, è stato impiegato Corning Gorilla Glass Victus, attualmente uno dei vetri speciali più resistenti in assoluto.

Per testarne la robustezza, la leggenda del calcio brasiliano Roberto Carlos e la campionessa mondiale di freestyle Lisa Zimouche hanno sottoposto Nokia XR20 a una serie di prove durissime. Dall’immersione in acqua ghiacciata all’essere preso a calci, capovolto e fatto roteare su un campo da calcio in cemento e ghiaia. Il terminale è sopravvissuto ai potenti calci di punizione dell’ex fuoriclasse del Brasile.

La resistenza è intesa anche in campo sicurezza e durabilità nel tempo: il costruttore infatti assicura 4 anni di aggiornamenti di sicurezza mensili, tre anni per l’aggiornamento di Android infine anche 3 anni di garanzia del costruttore. Non solo: nella improbabile eventualità che lo schermo si rompa è inclusa una sostituzione gratuita entro un anno dall’acquisto del terminale.

Il comparto fotocamere è composto da una dual camera posteriore, una principale da 48MP e una secondaria grandangolare da 13MP con ottiche ZEISS, più una frontale da 8 MP. Funziona con processore a 8 core Qualcomm Snapdragon 845, connettività 5G, 4GB di memoria RAM e archiviazione interna da 64GB espandibile con microSD fino a 512GB. La batteria da ben 4.630mAh è indicata per una autonomia fino a due giorni con ricarica tramite USB-C e anche wireless veloce da 15W.

Il prezzo di listino di Nokia XR20 è di 499,99 euro, ma in queste ore è proposto con lo sconto del 18% da questa pagina di Amazon a 408,50 euro nella versione blu, oppure con uno sconto del 12% a 439 euro in tinta granito.