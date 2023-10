YouTube porta decine di nuove funzioni e design aggiornato

YouTube sta implementando un’intera serie di funzionalità e aggiornamenti di design, per un totale che ammonta a tre dozzinedi novità. Alcuni di questi strumenti sono riservati all’app web, mentre altri sono per l’app su smartphone e altri ancora per smart TV. Queste funzionalità non sono rivoluzionarie di per sé, ma contribuiranno a migliorare l’esperienza utente. Ecco le più interessanti.

Ad esempio, adesso sarà più facile accelerare i video. Sarà sufficiente tenere premuto il dito sul video e la riproduzione verrà automaticamente aumentata del 2x. Questa funzione è anche utile per cercare una porzione rilevante all’interno del video stesso, oltre a permettere la riproduzione più veloce. Lo strumento è disponibile su web, tablet e dispositivi mobili.

L’app, inoltre, avrà anteprime più grandi per aiutare nella navigazione. C’è anche un nuovo componente di feedback aptico che vibra quando si passa sopra il punto di inizio originale, in modo da non perdere mai il segnaposto. Questo aiuterà quando si guardano video su uno smartphone o un tablet, con il metodo attuale che non è esattamente preciso.

Uno degli aggiornamenti più utili è un nuovo strumento di blocco dello schermo per evitare interruzioni accidentali durante la visione di contenuti da telefono o tablet. Questo sarà estremamente utile per coloro che amano fare passeggiate o esercizio fisico mentre ascoltano YouTube. Infatti, in queste occasioni i tocchi accidentali potrebbero interrompere di frequente il filmato a schermo.

Ancora, la società ha aggiunto una funzione di volume stabile, che garantisce che il volume relativo al filmato in riproduzione non oscilli troppo. Questo strumento è attivato automaticamente una volta ottenuto l’aggiornamento.

Anche la modesta scheda della libreria è stata ridisegnata. Ora si chiama “Tu” e mostra un po’ più di dati rispetto al passato. Qui si avrà accesso ai video precedentemente visualizzati, alle playlist, ai download e agli acquisti, tutto da un unico posto. Anche in questo caso, questa modifica riguarda l’app sia su web, che su dispositivi mobili.

Gli utenti potranno cercare una canzone suonandola, cantando o canticchiando. Utilizzando l’intelligenza artificiale per abbinare l’audio alla registrazione originale, questa funzionalità verrà implementata nelle prossime settimane e per ora sarà disponibile sui dispositivi Android.

Altri aggiornamenti al design di YouTube

Il resto degli aggiornamenti riguarda il design, con segnalazioni visive sullo schermo che appaiono quando i creatori chiedono agli utenti un linke o di iscriversi, complete di animazioni con scintille quando si preme il pulsante Mi piace.

C‘è persino una nuova animazione che segue il conteggio delle visualizzazioni e dei Mi piace durante le prime 24 ore di un video. Alcuni elementi di design si estendono all’app per smart TV, inclusi un nuovo menu verticale, capitoli video, una sezione di descrizione scorrevole e altro ancora.

YouTube afferma che potrebbero passare alcune settimane prima che l’aggiornamento raggiunga tutti gli utenti in tutto il mondo. La popolare piattaforma di streaming afferma che ci saranno altre funzionalità in arrivo, tra cui una ridisegnata app YouTube Kids.

Tutte le notizie che riguardano YouTube sono disponibili da questa pagina, invece per gli articoli che parlano di servizi streaming per TV, musica e giochi rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.