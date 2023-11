Zach Kahn è il responsabile PR di Apple per Vision Pro

Apple ha promosso Zach Kahn, in precedenza responsabile PR per podcast e audiolibri, al ruolo di responsabile pubbliche relazioni per i contenuti di Vision Pro.

Lo riferisce Variety che ha notato il nuovo incarico nella biografia di Kahn su LinkedIn; su quest’ultima è riportato che sarà il responsabile delle comunicazioni relative ad app, servizi e intrattenimento per Vision Pro, visore per il quale – con il lancio da inizio 2024 – sono previste le app Apple TV e Apple Music.

Prima di arrivare in Apple, Kahn aveva lavorato nel 2019 per Vox Media come responsabile delle pubbliche relazioni.

Il visore Apple, con prezzi che negli USA partiranno da 3499$, è etichettato da Cupertino come “Spatial Computer”, con arrivo previsto a “inizio 2024” (non è detto che arriverà dunque a gennaio ma la distribuzione potrebbe iniziare anche qualche mese dopo).

Vision Pro non solo avrà un prezzo di accesso elevato ma la disponibilità in quantità sarà inizialmente limitata. Apple ha già distribuito agli sviluppatori strumenti e tecnologie software che permettono agli sviluppatori di creare app per Vision Pro.

Il sistema operativo di Vision Pro, visionOS, permette all’utente di interagire con i contenuti digitali come se fossero fisicamente presenti nel suo spazio, controllandoli con i mezzi di input più naturali e intuitivi a disposizione: gli occhi, le mani e la voce.

Apple mira a realizzare una classe completamente nuova di app di spatial computing che sfruttano appieno il potenziale di Vision Pro e rendono ancora più sfumato il confine fra contenuti digitali e mondo fisico per offrire nuove esperienze, promettendo esperienze completamente nuove in categorie come produttività, design, gaming e non solo.

