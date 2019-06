Zaino Coleos Piquadro con portacomputer: solo 130€ invece che 300

Un ottimo zaino porta computer, ben costruito e di un grande marchio a 131 euro. È il Piquadro Coleos, andato in offerta a questo prezzo su Amazon nelle scorse ore.

Coleos è una delle linee di maggior successo di Piaquadro, un brand che a sua volta non ha bisogno di presentazione. Si tratta di un accessorio con un design minimalista, realizzato in materiali di alta qualità (è parzialmente in pelle), nato per accompagnare un viaggio di lavoro o la quotidianità di chi ha necessità di custodire e trasportare un piccolo computer (lo scomparto viene dato come compatibile con PC fino a 12,5 pollici, ma dovrebbe essere sufficientemente capiente anche per un MacBook o un MacBook Air 13”) accanto ad altri oggetti personali: cartellette documenti, giornali, ecc. ecc.

È dotato di un comparto per ombrello e per bottiglia d’acqua, è strutturato per essere agganciato ad un trolley per i viaggi in aereo, non mancano un portachiavi rimovibile, una tasca per cellulare.

Questo zaino “business”, in colore blu, costa di listino 299 euro. Lo si trova su Internet a cifre più basse (intorno ai 200 euro), ma non abbiamo visto nessuno che lo vende a 130,47 euro, anche se i pezzi disponibili sono pochi.

