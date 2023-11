Zeblaze GTR 3 Pro, lo smartwatch per sportivi scontato del 66%

Gli appassionati di sport ora possono dotarsi di un ottimo smartwatch utile nelle attività fisiche e utilizzabile anche nel modo più tradizionale per notifiche e telefonate, grazie anche ad un design elegante e mai fuori moda: stiamo parlando dello Zeblaze GTR 3 Pro che, grazie ad un’offerta in corso in queste ore, si compra pagandolo meno della metà.

Monta uno schermo AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione Ultra HD a 466 x 466 pixel, 326 ppi, copertura in vetro Corning Gorilla Glass e una luminosità massima di 1.000 nits, quindi altamente visibile anche sotto la luce diretta del Sole.

Ad alimentarlo c’è il processore Realtek 8763EW e una batteria da 260 mAh che promette fino a 14 giorni di autonomia con una sola carica (si ricarica in un’ora e mezza circa) mantenendo attiva la modalità di risparmio energetico; con un uso tradizionale dura una settimana, mentre se si usa in maniera intensiva monitorando le attività sportive, tracciando al frequenza cardiaca e la saturazione del sangue tramite i sensori integrati, l’autonomia complessiva scende a 5 giorni.

Come dicevamo è ottimo per chi è appassionato di sport perché tramite l’app FitCloudPro è possibile monitorare e raccogliere dati e statistiche di decine e decine di attività differenti compresi tapis roulant, ciclismo, pallavolo, equitazione, boxe, corsa, escursionismo, snowboard, danza, sci, e molto altro ancora.

Funziona con tutti i telefoni Android dalla versione 5.0 in poi e con gli iPhone che usano almeno iOS 10.0, collegandovisi tramite Bluetooth 5.3, quindi con un alto livello di tecnologia che promette una solida stabilità del segnale e consumi ridotti.

Costruttivamente è ottimo: la cassa è in carbonio forato, mentre pulsante e fibbia sono in acciaio inox; il cinturino invece è in silicone (è da 22 mm).

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 82,29 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 66% andando a spendere soltanto 27,20 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.