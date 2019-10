Zeblaze THOR Pro 3G, lo smartwath per iOS e Android a cui non manca nulla

Elegante, dal look tradizionale e dotato di vano SIM con supporto al 3G. Non manca davvero nulla a questo Zeblaze THOR Pro 3G, lo smartwatch compatibile con iOS e Android che può anche telefonare e fare a meno dello smartphone abbinato. Al momento in offerta a 62,99 euro su eBay.

La prima caratteristica che salta subito all’occhio è certamente la presenza del vano per alloggiare una Nano SIM, con supporto alla rete 2G GSM e 3G WCDMA. Questo rende l’orologio smart un vero e proprio smartphone, in grado di effettuare e ricevere telefonate anche senza connessione con il terminale iOS o Android. E’ anche dotato di modulo GPS integrato. Al di là di queste caratteristiche, Zeblaze THOR Pro 3G offre uno schermo touch con tecnologia IPS da 1,53 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel.

A bordo ospita Android 5.1, mosso da una CPU MTK6580 Quad core a 1.0GHz, con 1 GB di RAM a supporto a 16 GB di memoria integrata. Non manca neppure una fotocamera da 2,0 MP, per qualche spy foto. Si tratta, insomma, di un vero e proprio smartphone da allacciare al polso. E’ compatibile con iOS 9.0 e Android 5.1, o versioni successive di sistema, e si basa sul protocollo BT 4.0 per connettersi al proprio smartphone e sincronizzare informazioni e notifiche.

Al suo interno non manca neppure il modulo WiFi 802.11b / g / n, per poter navigare sul web. Tra le altre funzioni, possibilità di cambiare le watch faces tra quelle pre impostare, possibilità di ricevere notifiche al polso, monitoraggio della frequenza cardiaca, contapassi (passi, calorie, distanza), sveglia, calendario, e mappe.

La batteria integrata è da 500 mAh, che assicurerà un intera giornata di utilizzo, o più, a seconda dell’utilizzo fatto. Naturalmente, il sistema operativo a bordo è già localizzato in lingua italiana e, dunque, pronto per il nostro mercato.

A livello di materiali, Zeblaze THOR Pro 3G propone un cinturino in silicone, un vetro sul quadrante e una cassa in acciaio inossidabile. Per quanto concerne le misure, il quadrante ha un diametro di 5 cm e uno spessore di 1,5 cm. Il cinturino è lungo 25 cm e largo 2,4 cm, mentre l’orologio pesa in totale 83 grammi circa.

Su eBay si trova al momento in offerta a 62,99 euro. Si acquista direttamente da qui.