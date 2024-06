Mac con chip M3 e iPad M2/M4 compatibili con protocollo Thread a livello hardware ma è un segreto

Pubblicità

Gli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, integrano il supporto alla tecnologia Thread, il protocollo di comunicazione usato da Matter per la casa connessa, una peculiarità che Apple indica nelle specifiche spiegando che questa “da spazio a innumerevoli opportunità future di integrazione con l’app Casa”.

Il sito the Verge riferisce che Apple ha integrato il supporto a livello hardware per il protocollo Thread anche su Mac e iPad recenti, presentati da settembre 2023.

Apple non indica nelle specifiche il supporto al protocollo Thread a livello hardware ma dalla Federal Communications Commission (FCC), l’agenzia governativa statunitense incaricata di tutti gli usi dello spettro radio, si apprende che molti dispositivi Apple di ultima generazione sono stati sottoposti a prova per verificarne la conformità allo spettro radio usato dal protocollo Thread.

I seguenti dispositivi sono compatibili con Thread a livello hardware:

iPad Pro 13″ (M4) (Wi-Fi + Cellular)

iPad Pro 11″ (M4) (Wi-Fi + Cellular)

iPad Pro 11″ (M4) (Wi-Fi)

iPad Air 11″ (M2) (Wi-Fi + Cellular)

iPad Air 13″ (M2) Wi-Fi

MacBook Air 15″ (M3)

MacBook Pro 14″ (M3)

MacBook Pro 14″ (M3 Pro e M3 Max)

MacBook Pro 16″ (M3 Pro e M3 Max)

iMac (M3, due porte)

iMac (M3, quattro porte)

Il sito The Verge ha chiesto a Apple dettagli per capire se la trasmissione radio è inattiva (elemento che potrebbe spiegare perché non si fa riferimento a questa peculiarità nelle specifiche), ma Apple non ha risposto.

Il protocollo di rete Thread mesh è stato in precedenza attivato negli HomePod mini e nella Apple TV 4K permettendo di collegare ancora più accessori per la smart home, consentendo di collegare in modo affidabile e sicuro gli accessori smart home compatibili basati su questo protocollo.

Thread gestisce la connessione dei dispositivi a bassa potenza (sensori, interruttori, serrature, prese e luci) e non richiedo una banda di trasmissione elevata; è tipicamente usato per dispositivi a batteria, richieste basilari in termini di efficienza energetica e una rete di questo tipo consente di ospitare oltre 250 dispositivi. Thread è una rete mesh e i dispositivi sono in grado di comunicare tra loro adattandosi a variazione sulla rete, anche in caso di eventuali guasti in uno dei dispostivi del network.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con la spiegazione di come funziona la domotica Thread e con quali accessori è compatibile.

Il supporto Thread a livello hardware “dormiente” nei dispositivi più recenti, potrebbe essere pensato per scopi futuri. Come indicato da Apple alla presentazione degli iPhone 15 Pro, consente “innumerevoli opportunità future di integrazione con l’app Casa”.

Per tutte le notizie sulla smart home e la domotica semplice vi rimandiamo alla nostra sezione Casaverdesmart.