13enne manda in tilt Tetris su NES superando qualsiasi record

Tra le innumerevoli versioni di Tetris c’è stata anche quella per NES, la console a 8 nit di Nintendo prodotta tra il 1983 e il 1995.

Gli sviluppatori del Tetris per NES non avevano previsto la possibilità di superare il punteggio di 999.999: arrivando a questo punteggio,il contatore si blocca. Se si è abbastanza veloci è – in teoria – possibile continuare a giocare, sistemando i tetramini (i vari pezzi) man mano che cadono fino a fermarli sul fondo o su altri blocchi già depositati, ma in realtà c’è un limite: è quanto scoperto da un 13enne che dopo soli 38 minuti è riuscito a mandare in crash il gioco.

Gli sviluppatori di Nintendo non avevano probabilmente immaginato che qualcuno sarebbe stato un giorno in grado di giocare per così tanto tempo, arrivando a punteggi stratosferici, giocando in modo rapido ed efficiente.

Nel filmato che alleghiamo, è possibile assistere alla partita registrata in tempo reale; il punteggio si blocca dopo 6 minuti e 33 secondi; a 38 minuti e 30 secondi il sistema va in crash e il giovane giocatore non riesce a trattenere la gioia.

A quanto pare esistono delle tecniche che consentono di giocare velocemente a Tetris sul NES; una di queste è il “rotolamento” o flyheccing, uno stile in cui gli utenti mettono il pollice di una mano su un D-pad del controller NES e usano le dita dell’altra mano per colpire il retro del controller, tecnica che a quanto pare consente di migliorare la precisione delle mosse, facendo funzionare l’intera superficie del controller come una sorta di pulsante singolare.

Su Apple TV+ è disponibile Tetris, film documentario nel quale si racconta la nascita di Tetris. Il film si basa su quanto riportato su “Game Over: How Nintendo Conquered the World”, libro di David Sheff che racconta l’ascesa globale di Nintendo.

Tetris (qui la versione ufficiale per iPhone) è il famoso gioco nel quale il giocatore deve incastrare una serie di figure geometriche che cadono dall’alto sullo schermo, formando strati orizzontali compatti che scompaiono per lasciare spazio a nuovi pezzi. Nato sulla fine degli anni ’80, fu un grande successo e intorno al gioco nacquero spin-off e tie-in come giochi da tavoli.