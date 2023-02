Tetris, gioco e Guerra Fredda nel primo trailer Apple TV plus

Apple ha distribuito il primo trailer di Tetris, film documentario in arrivo su Apple TV+. Il film mostra Henk Rogers, venditore di videogiochi, nel tentativo di acquisire i diritti di Tetris; le intricate vicende internazionali per i diritti commerciali e d’autore del videogioco si svolgono in un clima di estrema tensione nella Guerra Fredda tra Stati Uniti e l’allora Unione Sovietica URSS.

Rogers si assicurò i diritti del gioco, vendendo la licenza a Nintendo per il Game Boy. L’attore che interpreta Rogers è Taron Egerton (noto per la sua interpretazione di Elton John nel film Rocketman). Nikita Efremov interpreta Alexey Pajitnov, il programmatore russo che guadagnò grandissima notorietà per aver creato il celebre videogame.

Il film si basa su quanto riportato su “Game Over: How Nintendo Conquered the World”, libro di David Sheff che racconta l’ascesa globale di Nintendo. La regia è del regista scozzese Jon S. Baird, noto – tra le altre cose per “Stanlio & Ollio”, oepra del 2018 nominata ai prestigiosi Golden Globe.

Tetris (qui la versione ufficiale per iPhone) è il famoso gioco nel quale il giocatore deve incastrare una serie di figure geometriche che cadono dall’alto sullo schermo, formando strati orizzontali compatti che scompaiono per lasciare spazio a nuovi pezzi. Nato sulla fine degli anni ’80, fu un grande successo e intorno al gioco nacquero spin-off e tie-in come giochi da tavoli.

Tra le numerose conquiste di Tetris c’è anche quella di essere stato dichiarato uno dei dieci videogiochi più importanti di sempre – alcuni degli altri sono altrettanti giganti dei videogiochi come Pac-Man e Super Mario Bros. Secondo le statistiche ad oggi ne sono state vendute oltre 170 milioni di copie e solo Minecraft sarebbe riuscito meglio in questa impresa.

Il film Tetris prodotto da Apple sarà visibile su Apple TV+, è prodotto dalla Marv Films di Matthew Vaughn, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico inglese, noto per la produzione di “Rocketman” e “Kingsman – Il cerchio d’oro”.

