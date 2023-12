Macchine a incisione Laser di Swiitol, ecco E6 Pro e E18 Pro

La tecnologia di incisione laser ha compiuto passi significativi e Swiitol si trova in prima linea con i modelli E6 Pro ed E18 Pro. Entrambi i dispositivi vantano una struttura integrata e un design che non necessita installazione, offrendo agli utenti un’esperienza senza complicazioni, facile da installare in pochi minuti. In questo articolo, approfondiremo le caratteristiche distintive di ciascun modello , così da aiutarvi a prendere scegliere.

Swiitol E6 Pro: Precisione e Stabilità

Swiitol E6 Pro si caratterizza per la sua struttura stabile e per la sua alta velocità di incisione, garantendo una vibrazione minima durante il funzionamento. Il telaio inferiore in un’unica parte e la struttura di guida a doppio asse contribuiscono a un’esperienza di funzionamento fluida, anche a una velocità elevata di 36000mm/Min. L’area di lavoro della macchina di 365x305mm e un’area focale laser ultrafine di 0,06×0,06mm lo rendono una scelta affidabile per design intricati.

Una caratteristica degna di nota è lo schema di collegamento del cavo a catena, che migliora sia l’estetica che la stabilità. La scheda madre a 32 bit consente una ricezione e un’elaborazione più veloci dei dati, offrendo accessori opzionali per l’autofocus e la ripresa della scultura dopo lo spegnimento. L’inclusione dell’app mobile BURNLAB migliora il controllo e la funzionalità, rendendo il processo di incisione più intuitivo.

La sicurezza è una priorità con un pulsante di arresto di emergenza, un interruttore di reset e un interruttore di limite, che garantiscono un ambiente di incisione sicuro. Il design di protezione degli occhi in vetro filtrante panoramico riduce la necessità di occhiali, filtrando il 97% della luce ultravioletta. La vasta compatibilità con il software di incisione e i formati di file aggiunge ulteriore versatilità all’E6 Pro.

Swiitol E18 Pro: Funzionalità Avanzate

Swiitol E18 Pro si basa su tutto quanto di buono aveva il suo predecessore, introducendo diverse funzionalità avanzate. Il laser blu di seconda generazione migliora le capacità di taglio comprimendo ulteriormente il punto laser, risultando in un aumento del 20% nella capacità di taglio rispetto alle macchine dello stesso livello.

La tecnologia avanzata di accoppiamento del punto compresso riduce l’area focale del laser a 0,08×0,08mm, consentendo alla macchina di tagliare senza sforzo materiali come legno di pino spesso 15mm e acrilico nero spesso 15mm. La struttura integrata, il telaio inferiore in un’unica parte e la struttura di guida a doppio asse contribuiscono a un funzionamento stabile e ad alta velocità a 36000mm/Min.

Lo schema di collegamento del cavo a catena assicura un movimento fluido del cavo, completando l’appeal estetico della macchina. L’aggiunta del posizionamento incrociato con un modulo di luce rossa migliora la precisione dell’incisione e la determinazione della planarità del materiale. Il design del laser con un modulo di messa a fuoco e un sistema di assistenza dell’aria integrato, offre un’esperienza di incisione semplice ed efficiente.

Come nell’E6 Pro, l’E18 Pro presenta una scheda madre a 32 bit, l’app mobile BURNLAB e un nuovo design di protezione degli occhi. La sicurezza è garantita con un pulsante di arresto di emergenza, un interruttore di reset e un interruttore di limite. La vasta compatibilità con il software di incisione e i formati di file aggiunge versatilità all’E18 Pro.

Sia il Swiitol E6 Pro che l’E18 Pro presentano opzioni convincenti per gli appassionati di incisioni laser. L’E6 Pro eccelle in stabilità e affidabilità, mentre l’E18 Pro, pur mantenendo queste caratteristiche, introduce funzionalità avanzate per una maggiore capacità di taglio. La scelta tra i due dipende, in ultima analisi, dalle specifiche esigenze di incisione e dal livello di precisione che si cerca nei propri progetti.

Prezzo e disponibilità

Swiitol E6 Pro, macchina per incisione laser da 6W, costa €222,30 direttamente a questo indirizzo.

Swiitol E18 Pro, macchina per incisione laser da 18W, costa invece €361.25 e si acquista da qui.

Peraltro, iscrivendosi al negozio Swiitol, potrete ottenere uno sconto del 5%. La spedizione parte dall’UE, gratuita e con un tempo stimato di consegna di 3-5 giorni lavorativi.