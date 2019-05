Gratis 5KPlayer: ecco l’alternativa gratuita a VLC che vi fa vincere una videocamera Panasonic

Se siete alla ricerca di una buona alternativa al popolare VLC, il player multi piattaforma ad oggi più diffuso online, non potete ignorare 5KPlayer, software gratuito di Digiarty che si candida ad essere uno dei migliori concorrenti a VLC e che oggi vi consente di vincere anche alcuni interessanti premi, fra cui una videocamera Panasonic.

Se per qualche ragione VLC non vi soddisfa, non vi piace la sua interfaccia o semplicemente non funziona sul vostro dispositivo, potrete scaricare gratuitamente 5KPlayer (per PC o per Mac, a seconda del vostro dispositivo) seguendo questo link diretto e cliccando sul tasto verde.

Una volta scaricato il software potrete inserire anche il vostro indirizzo email per partecipare al concorso che mette in palio una videocamera Panasonic HC-VX1 (del valore di circa 700 dollari) 30 abbonamenti a YouTube Premium e un numero illimitato di software 4K Video Converter, che permette la gestione dei video in 4K.

5KPlayer è un software gratuito per la riproduzione multimediale che include molte funzionalità che lo rendono una delle migliori alternative a VLC: è in grado di riprodurre video 4K, UHD e 360 gradi, ma anche musica, DVD e radio online.

Supporta praticamente tutti i formati più diffusi, include lo streaming di musica video tra dispositivi compatibili DLNA, come da Android a PC e Mac, da computer a Android o Smart TV o PS4 o Xbox, ma anche lo sharing dello schermo via AirPlay per iPad, iPhone, iPad verso Windows e Mac.

Si può registrare lo schermo di iPhone e iPad durante il mirroring e include anche funzionalità base di editing, per tagliare video o ruotarlo, modificare la velocità di riproduzione, il bilanciamento del colore, l’audio, e altre funzioni, e tante altre funzionalità interessanti, anche per il download dei video direttamente dal web.

Chi fosse interessato a scaricare gratuitamente 5KPlayer e vincere uno dei premi disponibili quel questo concorso può collegarsi a questo link diretto.