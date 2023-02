A Carnevale si risparmia con i costumi in offerta su Amazon

Costumi, stelle filanti, coriandoli e decorazioni: se quest’anno non volete farvi trovare impreparati al Carnevale, date un’occhiata al nuovo negozio che Amazon ha aperto per l’occasione, dove è possibile trovare tutto l’occorrente e magari risparmiare qualcosa approfittando delle offerte in corso.

D’altronde manca ormai all’incirca una settimana al Carnevale che, come da tradizione, inizia il giovedì grasso (quest’anno cade il 16 febbraio) e termina il martedì della settimana successiva. Così, se avete già comprato il biglietto per la festa ma non avete ancora deciso da cosa mascherarvi, fatevi un giro virtuale tra queste pagine per prendere spunto per qualche idea originale.

Cosa propone

La pagina raccoglie tutti i prodotti a tema e potete sia smistarli per prezzo (fino a 10 €, fino a 30 €, fino a 50 € oppure oltre i 50 €) attraverso il menu a tendina e, in aggiunta, potete attivare le caselle Offerte e Confezione regalo disponibile (per chi magari deve fare un regalo per l’occasione) per filtrare tutti i prodotti che rispecchiano queste caratteristiche.

Dalle sezioni superiori potete invece setacciare i prodotti presenti separando i costumi e le maschere per adulti da quelli per bambini. Oppure, se ce li avete già, potete sfruttare le offerte del nuovo negozio per acquistare stelle filanti, coriandoli e decorazioni varie, utili sia per dare un tocco particolare alla maschera, sia per addobbare la stanza nel caso in cui stiate allestendo una festa in casa.

Per quanto riguarda i costumi, c’è l’imbarazzo della scelta: si va dai più classici come la suora, il messicano, lo sceicco, l’hippie e l’uomo-banana ai particolarissimi gonfiabili che vi faranno apparire in sella a un qualche destriero o catturati tra le braccia di improbabili alieni. E per chi non vuole o non può truccarsi (magari perché allergico) ci sono gli immortali pigiamoni Kigurumi che, con una sola tutina, vi permetteranno di trasformarvi facilmente in un animale della savana (e non solo).

Le offerte

Scegliete dunque dal nuovo negozio Amazon quel che fa più al caso vostro, tenendo a mente che per quanto riguarda le offerte, prima portate a termine l’acquisto e meglio è: la scadenza infatti non viene segnalata, quindi potrebbe essere anche questione di minuti.