I vincitori di Sanremo 2023 secondo Alexa

Sabato sera (molto più probabilmente nelle prime ore di domenica) sapremo chi ha vinto la 73esima edizione di Sanremo, ma intanto sappiamo già oggi quali sono gli artisti della kermesse musicale più amata d’Italia maggiormente ascoltati su Amazon Music.

Tra le più richieste all’assistente vocale Alexa, fin dalla prima serata, è Due Vite di Marco Mengoni, seguita da Alba di Ultimo: al terzo posto del podio dello streaming su Amazon c’è invece Supereroi di Mr. Rain.

Nell’attesa di domani sera per la finalissima, gli utenti possono continuare a dire Alexa, dimmi le pagelle di Sanremo, per scoprire quelle di ogni cantante in gara e presentatore, con voti dall’1 al 10; oppure con Alexa, apri il sondaggio su Sanremo sarà possibile esprimere la propria opinione sui momenti più belli della serata, i migliori look o il miglior sketch; e c’è sempre la possibilità di dire Alexa, canta la canzone di Sanremo per ascoltare la sua hit inedita in cui, tra una rima e l’altra, intonerà simpatici commenti sui diversi protagonisti dello show.

Infine, chi desidera ascoltare la playlist di Sanremo su Amazon Music non deve far altro che cliccare qui.

Amazon e Sanremo

Sono già diversi anni che Amazon celebra il festival di Sanremo, ad esempio per la 70esima edizione regalò 70 giorni di abbonamento a Music Unlimited: nello stesso anno aprì al pubblico persino il primo Amazon Music Cafè durante le giornate del Festival, con tanto di videointerviste registrate dai musicisti in gara.

L’anno successivo invece lanciò il Music PreShow, un format originale dal vivo sul canale Twitch di Amazon tramite cui si commentava in diretta le performance degli artisti in gara e lanciando sondaggi e concorsi per tutti coloro che si collegavano alla diretta.

Anche per l’edizione dello scorso anno con Alexa fu possibile ascoltare battute sagaci e commenti pungenti per tutta la durata del programma, ogni sera, e alla fine le emozioni pubblicate sui social furono catturate ed elaborate dall’intelligenza artificiale.