A Singapore premi per chi è in salute e usa l’Apple Watch

Da settembre di quest’anno il governo di Singapore ha avviato “LumiHealth“, programma che prevede una collaborazione con Apple per incentivare l’adozione di stili di vita sani e invitare la popolazione a rimanere in salute. Dopo aver scaricato l’app per iPhone, il movimento e le attività quotidiane vengono ricompensati con piccoli premi che è possibile riscattare in denaro reale; accumulando “lumipoint”, i partecipanti con Apple Watch e iPhone più ligi alle attività motorie, possono guadagnare fino a 380$, denaro spendibile presso i commercianti partner (stranamente non nei negozi Apple).

L’iniziativa (qui i dettagli) è evidenziata anche in un spot che riportiamo qui. L’idea è lodevole e sarebbe interessante se arrivasse anche in altre nazioni. Lo sviluppo dell’app in questione è avvenuto in collaborazione con la Mela. L’Apple Watch già di suo consente di tenere traccia dell’attività, incentivando l’attività fisica con obiettivi, incoraggiando l’utente a muoversi di più e con più frequenza. LumiHealth fa qualcosa di simile, ma è stata progettata tenenendo conto di informazioni specifiche su Singapore e i principali problemi di salute che interessano la sua popolazione.

L’app non solo presenta informazioni e m offre consigli per prevenire diverse malattie; una sezione incentiva labitudini e stili di vita sani, con obiettivi proposti da un assistente virtuale, presentati alla stregua di un gioco, nel quale è possibile sfidare altri utenti e vincere i premi (simbolici e non solo).

Il Consiglio per la promozione della salute (HPB) ha predisposto i fondi-premio per agli utenti di LumiHealth che vinceranno le sfide e raggiungeranno particolari obiettivi. I premi sono cumulabili per i due anni dalla durata del programma; le competizioni suddivise per età, genere e forma fisica,permettendo in questo modi di rendere le sfide più eque tra i vari partecipanti.