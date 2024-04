Apple Watch raccoglie i dati in un studio sul dolore cronico

Un team di ricercatori della Stanford University ha avviato uno studio clinico in collaborazione con la piattaforma Medeloop.ai che permetterà di valutare tutta una serie di dati raccolti con Apple Watch che potrebbero essere utili per identificare fattori scatenanti di tipo fisiologico, nutrizionale e ambientale che comportano aggravamenti nei bambini che soffrono di sindrome algoneurodistrofica o sindrome da dolore regionale complesso (CRPS), una forma di dolore cronico.

Le cause della sindrome algoneurodistrofica che porta a dolore bruciante associato ad edema non sono note; è inusuale tra bambini e adolescenti e sono varie i fattori scatenanti ipotizzati.

Il sito Myhealthyapple.com riferisce che il nuovo studio della Stanford University è rivolto a bambini e adolescenti di età compresa tra gli 8 e 17 anni ai quali è stata diagnosticata la sindrome algoneurodistrofica.

Lo studio prevede l’uso di Apple Watch Series 8 per ottenere dati quali: frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca, passi quotidiani e altri ancora.

I partecipanti allo studio indosseranno l’Apple Watch per sei mesi, trasmettendo dati fisiologici e altri relativi al movimento ai ricercatori. I partecipanti dovranno fotografare i pasti per l’analisi con l’AI, registrare punteggi con valutazioni del dolore e riportare aumenti di quest’ultimo usando l’app di Medeloop con lo smartphone.

Medeloop.ai è una piattaforma end-to-end utilizzabile in studi clinici e ricerche, in grado di gestire dati di centinaia di dispositivi indossabili (es. Apple Watch, Fitbit, sistemi per il monitoraggio continuo del glucosio), permettendo ai partecipanti di scansionare e registrare l’assunzione di cibo sfruttando ricercati algoritmi di computer vision. Oltre ai dati raccolti dai dispositivi indossabili, i ricercatori raccoglieranno dati su condizioni meteo e ambientali relativi all’ubicazione del soggetto, sfruttando l’AI per capire se è possibile prevedere in anticipo l’insorgere di dolori acuti.

Apple offre ResearchKit, un framework software open source, progettato per la ricerca medico-sanitaria, che aiuta medici e scienziati a raccogliere i dati dei partecipanti agli studi clinici utilizzando i dispositivi mobili. Apple Watch e iPhone sono stati usati per studi su asma, malattie cardiovascolari, diabete, morbo di Parkinson, asma, e altro ancora.