Il falso tocco su Apple Watch continua a dare problemi

Apple ha di nuovo confermato di essere a conoscenza del problema del “tocco fantasma” che riguarda alcuni Apple Watch. Il problema, al quale gli utenti fanno riferimento come “tocco fantasma” o “falso tocco” fa sembrare che vi sia stato un tocco sul display dell’Apple Watch anche quando non è così.

A febbraio 2024 Apple ha inviato una nota interna a suoi Centri di Assistenza Autorizzati riferendo di “essere a conoscenza” e di stare “indagando” su un problema che riguardava principalmente gli utenti di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2. Nella nota inviata ai centri di assistenza Apple riferiva di non sostituire le unità ma di spiegare agli utenti che era necessario attendere un aggiornamento.

In una nuova nota inviata ai centri di assistenza autorizzati, Apple ha confermato l’esistenza del problema su Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 e l’Apple Watch Ultra di prima generazione.

Ancora una volta Apple indica ai centri di assistenza di non sostituire gli Apple Watch ma di suggerire agli utenti di riavviare i dispositivi tenendo premuti sia il tasto laterale che la Digital Crown finché lo schermo non diventa nero e non riappare il logo Apple, poi rilasciando entrambi i tasti, e di aggiornare gli Apple Watch all’ultima versione di watchOS.

Sugli schermi degli Apple Watch interessati, il problema potrebbe causare “salti irregolari” o evidenziare altri comportamenti imprevisti, senza alcuna interazione da parte dell’utente. Nel memo inviato da Apple si indica, che il problema può, ad esempio, portare gli Apple Watch ad avviare involontariamente chiamate, e impedire lo sblocco con il codice del dispositivo.

Apple raccomanda agli utenti di aggiornare i software dei loro dispositivi, lasciando immaginare che il problema riscontrato da alcuni utenti verrà risolto con un prossimo update di watchOS. Nel momento in cui scriviamo l’ultima versione di watchOS è la 10.4; nelle note di rilasciodell’ultima versione dell’aggiornamento di watchOS Apple aveva indicato la soluzione al problema del falsi tocchi; evidentemente il problema non è stato risolto per tutti i modelli.