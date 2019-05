Sconti Amazon su accessori Apple: tastiere, mouse, trackpad e cavi Lightning

Da quando Amazon è diventata un rivenditore ufficiale Apple, non si possono solo trovare buoni prezzi e sconti, spesso a sorpresa, su prodotti Apple, ma anche accessori Apple a prezzi davvero convenienti. Anzi su Amazon gli sconti più alti sono proprio sugli accessori che, forse per il maggior margine concesso da Apple ai rivenditori autorizzati (tra cui c’è proprio come detto anche Amazon), sono scontati in maniera percentualmente più rilevante. Tra i prodotti che potete comprare in sconto ci sono, in particolare tastiere, trackpad, mouse e cavi Lightning. Ma su Amazon ci sono anche custodie originali Apple e persino le Smart Battery per i più recenti iPhone.

Come sempre più spesso accade, poi, comprare accessori Apple su Amazon è anche più conveniente se si tiene conto che, come succede con iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, ci sono degli sconti extra nel carrello che ribassano il listino a livelli che non abbiamo mai avuto occasione di vedere presso rivenditori autorizzati e con la stessa solidità nella cura del cliente, quale è Amazon. Qualche esempio di prezzo? Eccoli (tra parentesi il prezzo ufficiale Apple)

Come accennato in apertura, alcuni di questi prezzi (non tutti) sono frutto della somma di uno sconto di listino, sommato ad una promozione che Amazon applica direttamente al check out. Quest’ultimo sconto non è dato di sapere per quanto tempo durerà. In passato è stato molto volatile, con apparizioni e successive sparizioni nel giro anche di qualche ora.