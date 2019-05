Total War Three Kingdoms per Mac è disponibile con offerta lancio

La formula di successo di Total War, che fonde strategia a turni e combattimenti in tempo reale, ritorna sui computer Apple grazie a Feral Interactive con il nuovo Total War Three Kingdoms, il primo della serie ambientato nella antica Cina. Ricordiamo che negli scorsi giorni Rome Total War è stato rilasciato per iPhone.

Siamo nell’anno 190 e la Cina è una paese suddiviso in piccoli regni comandati dai Signori della Guerra che combattono tra loro per avere il predominio. Il giocatore è chiamato a prendere il controllo di uno dei Signori della Guerra con l’obiettivo di sconfiggere gli avversari, unificare la Cina e costituire una dinastia che regnerà per secoli.

A differenza dei titoli precedenti della saga, il nuovo Total War Three Kingdoms per Mac introduce alcune novità: non sarà più sufficiente primeggiare sui campi di battaglia perché per ottenere la vittoria finale sarà indispensabile anche sopraffare i nemici sul piano tecnologico, politico ed economico.

Non solo: alla bravura nel gestire risorse, forze e truppe occorre sempre abbinare anche la capacità di stringere amicizie e alleanze, guadagnare il rispetto dei nemici. A questo riguardo il gioco si ispira al sistema cinese Guaxny delle relazioni dinamiche.

Ogni Signore della Guerra e i generali sono caratterizzati e prendono le loro decisioni a partire da personalità, motivazioni e relazioni diverse. Questo sia per la designazione dei nemici da sconfiggere, per gli amici da vendicare, ma anche per tradire un leader non voluto. Tutti questi fattori rendono lo sviluppo e gli avvenimenti di Total War Three Kingdoms meno prevedibili.

Chi acquista il gioco sul sito Feral a 59,99 euro entro il 30 maggio riceve in regalo l’espansione Yellow Turban Rebellion. I requisiti minimi di Total War Three Kingdoms per Mac sono: macOS 10.14.4, Intel Core i5 2GHz, 8GB di memoria RAM, scheda video integrata Intel Iris 540, AMD Radeon R9 M290, Nvidia 680MX o superiori.