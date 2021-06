iOS 15, come cambia l’app Salute di Apple

Che Apple punti molto su salute e benessere lo sappiamo fin da quando ha realizzato Apple Watch e l’app Salute, ma con iOS 15 le novità in questo campo non sono poche. Ne abbiamo parlato in maniera generalizzata durante la presentazione di apertura lavori della Worldwide Developer Conference WWDC21 con un articolo che raccoglie un po’ tutte le novità principali relative all’applicazione che verrà aggiornata in autunno con il rilascio del nuovo sistema operativo per tutti.

Tra queste spiccaano la possibilità di condivedere i dati sanitari con medici e familiari e di ricevere notifiche in tempo reale sullo stato di salute dei propri cari. Queste informazioni – spiega l’azienda – sono crittografate tanto che neppure Apple è in grado di accedervi e il singolo utente ha il controllo su tutto, potendo così definire chi-vede-cosa. Ogni dato sanitario può cioè essere reso visibile al medico o a uno o più familiari, con una selezione che permette così di nascondere all’uno o all’altro tutte quelle informazioni che non si desiderano condividere in un determinato momento (oppure mai).

Per quanto riguarda la condivisione con un medico, ciò può essere utile durante una visita medica perché aiuta quantomeno a fornire tutte le informazioni necessarie in quell’occasione e che potrebbero essere dimenticate, come ad esempio i dati relativi al monitoraggio del sonno o a quelli dell’esercizio fisico. Da un punto di vista personale, queste informazioni possono essere utili anche a tutte quelle persone che si prendono cura dei membri più anziani della famiglia.

Oltre alla funzione di condivisione, tra le novità che Apple sta implementando con iOS 15 sull’app Salute c’è il “Walking Steadiness”, che praticamente tiene traccia del modo in cui cambia l’andatura e l’equilibrio della persona per valutarne il rischio di caduta e, nel caso, avvisa l’utente con una notifica. Sono in arrivo anche le “Tendenze”, ovvero una funzionalità che permette di analizzare in maniera approfondita come cambia il corpo nel lungo periodo, ad esempio analizzando le variazioni nella fisiologia dell’utente per aiutarlo a valutare in maniera migliore i propri obiettivi. Per finire l’app Salute con iOS 15 beneficierà di una descrizione più dettagliata di tutti i dati degli esami aggiunti nell’applicazione, comprese tutte quelle informazioni che riguardano i potenziali rischi per la sua salute.

