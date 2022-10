Mastercard rende più sicuro l’acquisto di criptovalute

Mastercard ha annunciato due novità nell’ambito blockchain che promettono di migliorare l’esperienza legata alle forme di pagamento più all’avanguardia senza compromettere l’aspetto della sicurezza.

La prima novità riguarda una partnershop con con hi, l’app finanziaria per crypto e fiat, da cui nasce la prima carta di debito NFT che permette di personalizzazione il proprio avatar e fare acquisti in oltre 90 milioni di località che accettano Mastercard in tutto il mondo.

La carta di debito hi è offerta in sei varianti e offre – tra le altre cose – la possibilità di spendere fiat, stablecoin e altre crypto presso qualsiasi esercente Mastercard.

La seconda novità, invece, consiste nel lancio di Crypto Secure, una nuova soluzione tecnologica che promette maggiore sicurezza e fiducia nell’ecosistema digitale grazie a una migliore valutazione del rischio.

Mastercard spiega che, combinando i dati e la tecnologia di CipherTrace con informazioni proprietarie, Crypto Secure supporta gli emittenti permettendo loro di adeguarsi e stare al passo con il complesso panorama normativo del settore degli asset digitali. La piattaforma consente inoltre di valutare più accuratamente il profilo di rischio degli exchange di criptovalute o di altri player, noti come Virtual Asset Service Provider (VASP), e di selezionare quali acquisti di criptovalute approvare.

Crypto Secure fornisce a ciascun issuer una dashboard che mostra le aree in cui i titolari di carta acquistano criptovalute consentendo di: identificare con accuratezza gli scambi di criptovalute, misurare la quantità di transazioni approvate e rifiutate, valutare, a livello di portfolio, la propria esposizione al rischio cripto attraverso l’assegnazione di un unico punteggio, accedere a un rating di riferimento per il confronto peer-to-peer con gruppi di istituzioni finanziarie.

