Action cam 4K con treppiede e telecomando in offerta a 58 euro

E’ in sconto EKEN Alfawise V50 Pro, un’action cam 4K venduta con un kit per agganciarla ovunque, compreso un telecomando da polso per il controllo remoto ed un mini-treppiede

Alfawise V50 Pro è una telecamera per le riprese sportive che attira per il prezzo di listino in rapporto alla dotazione e che al momento, grazie ad un’offerta lampo, pagate soltanto 58 euro.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione. Qui vi diciamo che nell’acquisto è compresa una custodia subacquea e alcune clip con adesivo per agganciarla ad un casco, un manubrio o un’asta per selfie. Oltre a questo c’è anche un telecomando con fascia per agganciarlo al polso e controllare così la telecamera anche a distanza per foto e video, insieme ad un mini-treppiede che, da chiuso, funziona anche da maniglia.

Capace di registrare video in 4K, questa action cam è un prodotto valido sia per la buona qualità di ripresa, sia per la dotazione di accessori. E’ consigliata a chi vuole una soluzione economica per registrare video anche in vacanza (magari sott’acqua) o magari per chi si avvicina al mondo delle action cam e cerca una cam “chiavi in mano” economica e senza grosse pretese, ma comunque performante.

Il vantaggio rispetto a videocamere di altri marchi, anche molto più costose, oltre che nel Wi-Fi che permette di controllarla dallo smartphone, è nel display incorporato, utile per vedere quel che si riprende, controllare il girato e gestire tutte le funzioni molto facilmente.

Al momento, come dicevamo, si può comprare in offerta lampo a soli 58 euro su GearBest. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.