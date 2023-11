Come comprare gli adattatori angolari USB-C che usa anche Apple

Avete un iPhone, un iPad o un Mac che ha necessità di essere collegato via USB-C in maniera che un normale cavo non è in grado di fare? Perchè non ricorrere agli adattatore angolari di CableMatters?

Questi accessori sono il sistema perfetto per chi richiede un adattore USB-C a 90 gradi. Il kit include un adattatore USB-C alto/basso e sinistra/destra per dare la massima flessibilità di utilizzo.

Nascono per usare lo smartphone anche mentre è in carica oppure, nel caso degli iPhone 15 Pro, per registrare video su un supporto esterno senza costringere il cavo a fare contorsioni difficili o impossibile. In pratica grazie ad essi è possibile riposizionare virtualmente la porta USB-C quando è difficile da raggiungere .

Ovviamente possono anche essere usati per i MacBook Pro ed Air o gli iPad Pro, visto che sono ad alte prestazioni. Quel che rende questi accessori infatti molto particolari se non unici è che offrono supporto ai cavi da fino a 40 Gbps come ad esempio, Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 e USB4 o 10 Gbps (Macitynet ve ne segnala alcuni).

Supportano anche la ricarica fino a 240 W e il video fino a 4K a 120 Hz o 8K a 30 Hz, quindi sono perfetti per tanti altri usi.

I connettori angolari Cable Matters, sono realizzati per la massima durata con costruzione in alluminio e connettori placcati in oro. Come accennato sono inclusi due due dispositivi uno con orientamento alto/basso e uno sinistra/destra.

La qualità di questi accessori, come detto, è garantita non solo dal produttore ma da Apple stessa. Come si apprende da alcuni account di X sono stati infatti usati da Apple per montare gli iPhone 15 Pro sui Gimbal professionali usati per riprendere l’evento Scary Fast.

Per acquistarle gli adattatori angolari Cable Matters a 10,99€ potete partire da qui. Se vi servisse un cavo Cable Matters, anche questo di sicura qualità, da 40 Gbps partite da qui. Oppure se vi serve da 10 Gbps (massima velocità di un iPhone) potete comprare questo.