Apple si prepara per Vision Pro con film 3D in Apple TV

Dopo la totale disfatta delle televisioni 3D, l’applicazione Apple TV recentemente aggiornata in tvOS 17.2 include adesso il supporto ai film 3D: l’aggiornamento, presumibilmente, è destinato alla visione di contenuti tramite il visore Apple Vision Pro, in arrivo negli Stati Uniti all’inizio del 2024.

Durante l’annuncio di Vision Pro, Apple ha mostrato la visione di film in 3D attraverso il dispositivo, ma non ha specificato come sarebbero stati disponibili. Ora, secondo il sito FlatpanelsHD, questo sarà possibile tramite l’app Apple TV standard, dove sono già stati aggiunti alcuni film in 3D.

All’interno della versione beta di tvOS 17.2, sono stati individuati alcuni film che presentano il logo 3D, tra cui “Jurassic World: Dominion”, “Kung Fu Panda 3” e altri ancora. Il logo, riferisce il rapporto, assomiglia proprio a un visore.

In pratica il logo non è altro che la silhouette del visore Apple Vision Pro con scritto 3D al centro. Nella immagine che riportiamo da FlatpanelsHD il logo si trova nella stessa area in cui sono visibili gli altri tradizionali simboli relativi al Dolby, 4K, Closed Caption e altri ancora.

Attualmente il supporto al 3D è indicato per i seguenti film:

47 Ronin

Cirque Du Soleil Worlds Away

Everest

Hansel and Gretel Witch Hunters

Jurassic World Dominion

Kung Fu Panda 3

Mortal Engines

Pacific Rim Uprising

Sanctum

Shrek

Skyscraper

Tad the Lost Explorer and the Secret of King Midas

The Boss Baby: Family Business

The Little Princess

The Nut Job 2: Nutty by Nature

The Secret Life of Pets 2

Trolls

Trolls World Tour

Apple Vision Pro farà risorgere i film 3D?

Tra le cause che hanno portato alla scomparsa dei film 3D in salotto, il maggior costo dei televisori e anche dei supporti a fronte di miglioramenti nella visione considerati limitati dagli utenti, tanto da non rendere giustificabile il maggior esborso rispetto a televisori e film tradizionali non 3D.

Ancora, non tutti apprezzavano l’idea di dover indossare occhialini per la visione 3D dal divano, oltre alla necessità di doverne comprare un paio per ogni persona presente alla visione.

Chissà se Apple riuscirà dove altri hanno fallito, proponendo un dispositivo altamente sofisticato e costoso, ma con la promessa di offrire una esperienza d’uso e visione ineguagliati. Trovate tutto quel che c’è da sapere sul visore Vision Pro di Apple in questo articolo di macitynet.