Pro-Ject T2W è il giradischi che trasmette musica via Wi-Fi

Con il ritorno della passione per i dischi in vinile sono arrivati sul mercato diversi giradischi che trasmettono la musica via Bluetooth, invece Pro-Ject adotta una soluzione completamente diversa per il nuovo modello Pro-Ject T2W che trasmette la musica in streaming via Wi-Fi in alta qualità per l’ascolto su tutti i dispositivi connessi alla rete, dispositivi Apple inclusi.

Anche per il costruttore austriaco l’obiettivo è quello di fondere il piacere dell’ascolto su vinile, quindi in formato analogico, con la praticità offerti dal digitale. Il giradischi offre trasmissione a cinghia, è equipaggiato con un braccio in alluminio da 9 pollici e fonorivelatore Sumiko MM, con controllo elettronico della velocità.

Il modulo wireless permette di effettuare lo streaming del vinile verso qualsiasi apparecchio connesso alla rete, diffusori compresi, tutto sotto il controllo dalla app Pro-Ject Control, disponibile per iPhone, iPad e Android. Con T2W basta abbassare la puntina sul solco e lo streaming parte in automatico.

T2W è anche dotato di braccio dritto in alluminio da 9” con shell integrato, piatto in vetro e testina Sumiko Rainer. Grazie all’impiego della tecnologia Wi-Fi l’invio simultaneo della musica è possibile con risoluzione fino a 24 bit – 48 kHz in formato FLAC lossless, quindi senza perdita di qualità, verso i dispositivi connessi alla rete locale con tecnologia UPnP – DLNA.

In aggiunta è anche supportata la trasmissione lossy, con perdita di qualità per assicurare la compatibilità con un numero maggiore di dispositivi. Il costruttore dichiara che è compatibile con tutte le piattaforme wireless in circolazione, mentre per il mondo Apple e Bluesound è disponibile una seconda modalità di trasmissione.

Specifiche tecniche

Velocità: 33 e 45 RPM con regolazione elettronica

Trazione a cinghia

Variazione di velocità: 33: 0,6% 45: 0,5%

Wow & Flutter: 33: 0,19% 45: 0,17%

Piatto: in vetro da 10mm, peso 1,7kg con tappetino in feltro

Perno centrale: Acciaio e Ottone

Rapporto Segnale/Rumore: 67dB

Braccio: in alluminio da 9”

Lunghezza del braccio: 230 mm

Overhang: 22.0 mm

Massa del braccio: 9.5 g

WLAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO; 2.4/5GHz

Accessori in dotazione: coperchio parapolvere, tappetino in feltro, adattatore 45gg, alimentatore, cavo phono RCA

Alimentatore: 15V / 800 mA DC, universal power supply

Consumo: 4,5 W / <2W in network stand-by

Dimensioni (LxAxP): 45,7 x 13,4 x 33,5 cm

Peso: 5,5kg

Pro-Ject T2W, disponibilità e prezzo

Il giradischi Wi-Fi Pro-ject T2W è disponibile in tre colorazioni, bianco, nero e noce, ed è in vendita presso i negozi specializzati al prezzo al pubblico di 999 €.

A fine ottobre Pro-Ject ha presentato il giradischi che celebra The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Per tutte le novità sui giradischi si parte da qui, invece per le notizie sui servizi di streaming rimandiamo alla sezione dedicata di macitynet.