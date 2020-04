Addio alla carta: 500.000 iPhone 8 per il censimento USA di quest’anno

È anno di censimento per gli Stati Uniti USA, l’attività periodica che consente di acquisire informazioni sul numero di abitanti e su diverse caratteristiche della popolazione (come, ad esempio, il numero di persone per nucleo familiare ed eventuali beni posseduti da ciascuna di esse). Anziché usare carta e penna, emergenza coronavirus permettendo, i funzionari del censimento quest’anno useranno iPhone.

Il censimento negli USA si svolge ogni dieci anni e il primo fu commissionato dopo la Guerra d’indipendenza. A riferirlo è C-Net spiegando che quest’anno, al posto di carta, penna si userà un’app per iPhone.

I funzionari stimano che il 60% della popolazione compilerà online il modulo con il questionario del censimento, oppure via mail o telefono. Per varie fasce della popolazione, sarà necessario procedere a rilevazioni campionarie in loco con un rilevatore. Dai dati pubblicati dai Centri di Rilevazione si evince che circa 500.000 rilevatori saranno dispiegati su tutto il territorio USA tra maggio e agosto.

L’iPhone 8 è stato scelto dai rilevatori perché il suo sistema operativo offre “una combinazione di familiarità, stabilità e sicurezza”. Il dispositivo in questione non sarà personalizzabile in nessun modo: i rilevatori saranno in grado solo di avviare un’app dedicata per compilare il questionario.

In precedenza il Census Bureau (l’Ufficio del censimento americano), aveva deciso di usare gli iPhone 6 per il censimento del 2020 ma con la presentazione dell’iPhone 8 nel 2017, si è compreso che la scelta del modello più recente non avrebbe cambiato i costi.

Non è la prima volta che il Census Bureau prova a modernizzare il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Nel 2006 furono stipulati accordi con Harris Corporation, azienda che opera nel settore Difesa, per la fornitura di 600.000 PDA HTC ma il progetto fu abbandonato nel 2008, prima dello svolgimento del censimento.

“Il censimento è un importante caposaldo costituzionale che mira a garantire che ognuno di noi sia ugualmente rappresentato nell’accesso all’istruzione e ai servizi”, ha riferito un portavoce di Apple.