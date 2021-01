Catalyst annuncia la custodia impermeabile Total Protection per iPhone 12, aggiorna le serie Influence e Vibe

Il produttore di accessori Catalyst ha annunciato un aggiornamento alla sua gamma di custodie Total Protection, con nuovi design ottimizzati per la serie iPhone 12, offrendo protezione a prova di acqua e caduta, naturalmente ad un prezzo premium.

La nuova custodia Total Protection per iPhone 12 presenta un design con una classificazione IP68, testata per l’immersione in acqua a profondità fino a 10 metri. Catalyst rivendica una protezione dalle cadute fino a 2 metri, mentre la semplice costruzione in due pezzi della custodia garantisce la compatibilità con i dispositivi di ricarica wireless Qi e MagSafe.

Con la Total Protection Case Catalyst propone una finestra che lascia libere le camere di iPhone, oltre a speciali porte audio per un suono più chiaro. Un interruttore mute rotante brevettato e pulsanti integrati forniscono un facile accesso ai controlli dello smartphone.

Incluso nella confezione un cordino che può essere fissato alla custodia negli angoli inferiori sinistro o destro. Il case Total Protection è disponibile in nero ed è per pre-ordine a 89.99 dollari attraverso il sito di Catalyst.

Oltre alla custodia impermeabile, il produttore ha anche aggiornato la serie di cover Influence e Vibe, sempre per iPhone 12. La prima ha un prezzo di 39,99 dollari, ed è studiata per l’uso quotidiano, e vanta un cuscino d’aria, e a bordi rialzati, che proteggono lo smartphone da cadute fino a quasi 5 metri. Queste cover saranno disponibili in nero, trasparente, verde militare e blu pacifico.

Infine, Vibe Impact da 39,99 dollari offre protezione dalle cadute fino a tre metri, grazie anche ai materiali in fibra di carbonio. È disponibile nei colori Stealth Black, Army Green, Bondi Blue, neon yellow e neon pink.

Tutte le notizie e le novità riguardanti il CES 2021, quest’anno solo in versione digitale, sono disponibili da questa pagina.