Adobe, la funzione Auto Tone nella beta di Premiere Pro

Oltre alle versioni aggiornate di Photoshop e Premiere Elements 2022, Adobe ha rilasciato una beta di Premiere Pro nella quale è stata integrata una funzionalità denominata “Auto Tone”.

Adobe spiega che Auto Tone è una funzionalità ideale per i video editor alle prime armi con l’editing o con Adobe Premiere Pro. Lo strumento in questione permette ai creatori di contenuti di acquisire familiarità con regolazioni utili per migliorare il colore dei progetti video.

Lo strumento è utile anche agli utenti più esperti, e l’Auto Tone può essere un punto di partenza per chi ha già familiarità con la correzione colore, oltre a fornire ricercati tool di correzione con un solo click.

Quando sarà disponibile nella versione definitiva, l’Auto Tone sostituirà il pulsante di regolazione nel pannello Lumetri color dove si trovano gli strumenti più importanti per modificare la resa delle immagini.

A luglio di quest’anno Adobe ha rilasciato la versione aggiornata di Premiere Pro integrando, tre le altre novità, il supporto nativo per i Mac con CPU M1. Altre novità hanno riguardato l’introduzione della funzione “Discorso in testo”, un flusso di lavoro che consente di aggiungere e personalizzare velocemente i sottotitoli. Sono stati inoltre integrati strumenti per la formattazione e la modifica del testo, e altro ancora.