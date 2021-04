L’adozione iOS 14 balza al 90% in meno di 7 mesi

L’ultima major release di iOS 14 (qui tutto quello che c’è da sapere) è stata rilasciata da Apple nel mese di settembre dello scorso anno: in meno di 7 mesi l’adozione ha già raggiunto il 90% di tutti gli iPhone e iPad compatibili con l’ultimo sistema operativo mobile di Cupertino.

Occorre rilevare che si tratta di una stima non ufficiale indicata da Mixpanel, una società di ricerca indipendente dalla multinazionale di Cupertino, che però negli anni ha dimostrato di essere in grado di individuare con buona precisione percentuali di installazione e diffusione dei sistemi operativi più importanti.

Per di più l’adozione iOS 14 al 90%, per la precisione al 90,46%, risulta in linea e in crescita del 4% con l’ultimo dato pubblicato direttamente da Apple che nel mese di febbraio 2021 indicava una adozione iOS 14 pari all’’ 86% per tutti i dispositivi iPhone e iPad introdotti negli ultimi 4 anni. Così la crescita del 4% è stata effettuata in poco più di un mese.

In attesa che Apple pubblichi un aggiornamento dei dati ufficiali dell’adozione iOS 14 effettuata direttamente verificando il sistema operativo utilizzato dagli iPhone e iPad che accedono ad App Store, i dati rilevano un grande interesse degli utenti per l’ultimo sistema operativo mobile di Apple.

Questo lascia inoltre prevedere che la maggior parte degli utenti di iPhone e iPad effettuerà rapidamente anche il prossimo importante aggiornamento a iOS 14.5. Quest’ultimo contiene importanti novità sulla privacy e sulla trasparenza del tracciamento delle app, oltre ad altre novità. Tutto quello che c’è da sapere sulle novità dell’aggiornamento iOS 14.5 atteso entro la primavera è in questo approfondimento di macitynet.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito web, invece per quelli che parlano di iPad si parte da questa pagina.