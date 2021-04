Zoom ora funziona su Amazon Echo Show 10

Per tutti gli utilizzatori della piattaforma Zoom arriva un altro modo per entrare in contatto con amici, familiari e colleghi di lavoro tramite videochiamate e video conferenze: Amazon, infatti, sta portando il servizio di chat video al suo display intelligente Echo Show 10, almeno negli Stati Uniti.

A riportare la notizia è SlashGear, che ricorda come su Echo Show 8 la piattaforma sia invece già disponibile. Il funzionamento è presto detto. Collegando il proprio calendario ad Alexa o al proprio account Zoom sarà facile usare l’app su un Echo Show, purché l’utente abbia un ID riunione e un passcode inseriti su una voce del calendario. Altrimenti, sarà sempre possibile dire ad Alexa di partecipare a una chiamata; a quel punto verrà richiesto l’ID e il passcode della riunione.

Amazon Chime, lo strumento di teleconferenza interno che l’azienda ha rivelato alcuni anni fa, che funzionerà in modo simile a Zoom sul display intelligente, è disponibile anche su Echo Show 10. Ad ogni modo, il dispositivo dovrebbe aggiornarsi automaticamente con il supporto per le due app.

Avere Zoom e Chime su Echo Show 10 (insieme ad altri servizi come Alexa Calling e Skype) dovrebbe essere utile per le persone che vogliono effettuare videochiamate in un’altra parte della casa senza usare un piccolo schermo del telefono o dover portarsi dietro un computer portatile o un tablet.

Ricordiamo che Amazon ha introdotto il nuovo Echo Show 10 dotato di schermo motorizzato per seguire sempre l’utente, anche nel nostro Paese nel mese di marzo: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei dispositivi Amazon Echo sono disponibili qui, invece per tutte le notizie che parlano di Amazon si parte da questa pagina.