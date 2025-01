Tim Cook prende l’ascensore di Severance

Pubblicità

In un filmato condiviso da Ben Stiller, produttore esecutivo di Severance, si vede il CEO di Apple prendere l’ascensore della serie in questione (in italiano “Scissione”), disponibile su Apple TV+. La serie sta riscuotendo successo e la Casa di Cupertino la sta pubblicizzando in vari modi: alcuni attori della serie si sono messi in gioco all’Apple Store Grand Central di New York dove è stato riprodotto uno degli uffici della fantomatica Lumon Industries, i cui dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata.

Nei giorni passari Apple ha pubblicato sulla home page anche una immagine con un fantomatico computer della Lumon con tubo catoidico, tastiera meccanica e trackall, e il video con Tim Cook serve ovviamente a promuovere la seconda stagione da poco disponibile.

Was helping this new guy find his office this morning… pic.twitter.com/ldBBvH7AmU — Ben Stiller (@BenStiller) January 24, 2025

In “Scissione”, Mark Scout (Adam Scott) è a capo di un team alla Lumon Industries, fantomatica azienda nella quale, come accennato, ai dipendenti sono stati sottoposti a una procedura chirurgica per scindere i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata.

Questo audace esperimento di “equilibrio tra lavoro e vita privata” viene messo in discussione quando Mark si trova al centro di un mistero che lo costringerà a confrontarsi con la vera natura del suo lavoro… e di sé stesso.

Nella seconda stagione, Mark e i suoi amici scoprono le terribili conseguenze che derivano dall’aver giocato con i limiti umani, che li condurranno su un sentiero di sventura.

Tutto sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trova in questo articolo di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili da questa pagina di macitynet.